Jutlander Bank A/S

November 09, 2020 10:30 ET

November 09, 2020 10:30 ET

 Jutlander Bank A/S udstedte den 14. december 2015 kapitalbeviser i form af supplerende kapital for nominelt 200.000.000 kr. med Nykredit Bank A/S som arrangør.

Kapitalbeviserne forfalder til fuld indfrielse til kurs pari (100) den 14. december 2025, dog kan banken – under forudsætning af Finanstilsynets tilladelse – helt eller delvist indfri kapitalbeviserne til kurs pari (100) fra den 14. december 2020.

Som led i bankens løbende kapitalplanlægning har banken søgt og opnået Finanstilsynets tilladelse til at indfri hele den supplerende kapital på nominelt 200.000.000 kr. Indfrielsen vil derfor blive gennemført den 14. december 2020.

Indfrielsen vil betyde en årlig rentebesparelse på ca. 11 mio. kr. for banken.

Indfrielsen vil tillige betyde, at bankens kapitalprocent, der pr. 30. september 2020 udgør 20,5 før indregning af periodens resultat, reduceres med ca. 1,5 procentpoint til 19,0 svarende til en kapitalmæssig overdækning på 917 mio. kr. Målt i forhold til bankens krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP) på 14,0 pct. vil der være en overdækning på 5,6 procentpoint svarende til 753 mio. kr.

Såfremt bankens resultat for årets første ni måneder var indregnet i kapitalgrundlaget pr. 30. september 2020 ville kapitalprocenten og NEP-procenten kunne løftes med ca. 1,0 procentpoint.

Banken vil således fortsat have solide kapital- og NEP-forhold efter indfrielsen af den supplerende kapital.

Indfrielsen ændrer ikke ved bankens forventninger om, at resultatet før skat for 2020 vil ligge i niveauet 200-235 mio. kr.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.





Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup

ordførende direktør





Vedhæftet fil