TORONTO, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing Airlines est de retour dans le ciel, son premier vol depuis le mois de mars ayant décollé de l’aéroport international Montréal-Trudeau et atterri à l’aéroport international de Punta Cana le 6 novembre. Ce vol marque la reprise des voyages responsables de Sunwing, après une immobilisation au sol de plus de 230 jours due à la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes heureux d’aider les Canadiens à retourner sous les tropiques à bord de Sunwing Airlines », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Sunwing Québec. « Après des mois de confinement et la saison froide approchant à grands pas, de nombreux Canadiens ont hâte de s’envoler vers le Sud. Nous nous réjouissons de notre retour dans le ciel qui permet aux amoureux du soleil de voyager de façon sécuritaire et responsable. »

Bien que le voyagiste emmène des Canadiens vers des destinations tropicales depuis le mois d’août avec l’aide de transporteurs tiers, le vol de vendredi a marqué la reprise officielle du service de Sunwing Airlines. Les voyageurs pourront choisir parmi des départs de Montréal vers Punta Cana les vendredis et samedis, vers Montego Bay les samedis, et vers Cancún les vendredis, samedis et dimanches. Tous les clients vivront une expérience de voyage harmonieuse avec des vols à bord de Sunwing Airlines ou d’un transporteur tiers.

En septembre, Sunwing s’est associé à Medcan, un chef de file mondial des soins de santé, dont les experts donnent des conseils sur le programme En toute sécurité avec Sunwing et offrent un soutien continu pour la santé et la sécurité des clients et des employés. Dr Peter Nord, médecin-chef de Medcan, a été nommé conseiller médical en chef par intérim du Groupe de Voyage Sunwing. Il était à bord du vol inaugural de Sunwing de Toronto vers Cancún le samedi 7 novembre.

« J’ai eu le plaisir de voyager avec Sunwing de Toronto vers Cancún cette fin de semaine », a commenté Dr Peter Nord. « Le voyage s’est déroulé sans souci, de l’enregistrement à l’arrivée à l’hôtel, en passant par l’embarquement et le vol. Les normes canadiennes élevées mises en place par Sunwing sont présentes à chaque étape de l’expérience de vacances. Je peux dire en toute confiance que grâce à l’engagement En toute sécurité avec Sunwing, les Canadiens peuvent voyager l’esprit tranquille. »

Au cours de la semaine, le Dr Nord sera également en direct du Royalton Riviera Cancun Resort and Spa sur les réseaux sociaux de Sunwing, y compris Instagram et Facebook. Derrière les coulisses, il y partagera les commodités et les protocoles de sécurité de l’hôtel, auxquels les Canadiens peuvent s’attendre lors de leurs prochaines vacances aux Royalton Luxury Resorts avec Sunwing.

Sunwing a passé les derniers mois à développer son engagement En toute sécurité avec Sunwing pour aider les clients à voyager en toute tranquillité d’esprit. En tant que seul fournisseur de voyages qui est propriétaire de la compagnie aérienne avec laquelle les clients voyagent, des autobus de transferts qui les transportent de l’aéroport à l’hôtel et de plus 30 hôtels à travers les tropiques, Sunwing peut garantir que les normes canadiennes de santé et de sécurité les plus strictes sont en place tout au long des vacances pour offrir aux clients des escapades sans souci.

Récemment, dans le cadre de l’engagement En toute sécurité avec Sunwing, Sunwing est devenue la première compagnie aérienne canadienne à traiter ses avions avec AEGIS Microbe Shield®, un puissant vaporisateur antibactérien qui contrôle et empêche la croissance des bactéries sur les surfaces.

Pour en savoir plus sur l’engagement En toute sécurité avec Sunwing, visitez le site Web de Sunwing.

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

