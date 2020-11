OTTAWA, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat et le gouvernement du Canada ont annoncé aujourd'hui la conclusion de leur accord visant à assurer une connectivité à large bande à haute vitesse et abordable dans tout le Canada avec la constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) avancée et à la fine pointe de la technologie de Télésat. À la suite d'un protocole d'entente signé en juillet 2019, cet accord de 600M$ (CAD) permet aux fournisseurs de services d’Internet et de mobilité d'acquérir la capacité de Télésat LEO à des taux considérablement réduits pour offrir une connectivité à large bande universelle aux communautés rurales, nordiques et autochtones du Canada. Télésat pourra recevoir des montants en vertu de l'entente sur une période de dix ans une fois que la constellation Télésat LEO entrera en service.



Avec seulement 41% des ménages ruraux et environ un quart des communautés autochtones du Canada ayant accès à un service Internet à large bande rapide et fiable aujourd'hui, il est essentiel d'offrir une connectivité abordable et de haute qualité à l'ensemble du Canada. Télésat LEO fournira les connexions à large bande fiables, sécurisées, et de qualité comparable à la fibre nécessaires pour combler la fracture numérique au Canada, en veillant à ce que les Canadiens vivant dans des communautés rurales et éloignées aient accès à une connectivité à large bande abordable de haute qualité qui répond à l’objectif du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’accès à une connexion Internet d'au moins 50 Mbps de vitesse de téléchargement, 10 Mbps de vitesse de téléversement avec des données illimitées.

À la suite de la pandémie mondiale, une connectivité fiable pour les Canadiens n'a jamais été aussi importante, car tous les aspects de la vie – allant des soins de santé, du travail, et de l'éducation, au maintien des liens avec la famille et les amis – sont devenus virtuels. Télésat LEO représente une approche holistique pour connecter des communautés entières : la fourniture de Gbps de capacité à large bande dans une communauté permet de fournir une connectivité Internet qui soutient les ménages, les écoles, les établissements de santé et les services gouvernementaux, et qui améliore et étend également la portée des réseaux LTE et 5G sur l'ensemble du Canada, y compris dans les collectivités du Grand Nord ainsi que les collectivités éloignées, rurales et autochtones.

« Télésat LEO transformera la connectivité au Canada, et cet accord apportera une connectivité à haute vitesse abordable et de niveau entreprise aux Canadiens mal desservis, peu importe où ils vivent et travaillent », a déclaré Dan Goldberg, président et chef de la direction de Télésat. « Nous félicitons le gouvernement du Canada et Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE) de tirer parti de technologies révolutionnaires comme Télésat LEO pour générer de larges avantages sociaux et économiques. Nous sommes impatients de travailler avec les fournisseurs de services canadiens pour fournir cette capacité aux communautés qualifiées à travers le pays afin de connecter tous les Canadiens dès que possible ».

Aux termes de l'accord, un bassin de capacité dédié à la connectivité rurale de Télésat LEO sera mis à la disposition des fournisseurs de services à des taux considérablement réduits sur la base de premier arrivé, premier servi, afin de fournir la connectivité aux communautés admissibles. Grâce à la capacité du réseau à haute performance de Télésat LEO, les fournisseurs de services offriront des services à large bande à leurs utilisateurs d’au moins 50/10 Mbps avec des données illimitées, et les fournisseurs de services de mobilité offriront des services LTE.

Soutenu par un héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité, et de service à la clientèle de pointe, Télésat est devenu l'un des opérateurs de satellites mondiaux les plus importants et les plus prospères. Télésat travaille en collaboration avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui relèvent les défis de communication les plus complexes du monde, offrant de forts avantages qui améliorent leurs opérations et stimulent la croissance. Télésat LEO, notre réseau de satellites en orbite terrestre basse, révolutionnera la connectivité mondiale à large bande en offrant une combinaison de haute capacité, de sécurité, de résilience et de prix abordable avec une latence ultra-faible et des vitesses comparables à la fibre.

Télésat est une société privée dont le siège social se trouve à Ottawa, au Canada, avec des bureaux et des installations dans le monde entier. Les principaux actionnaires de Télésat sont l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada et Loral Space & Communications Inc. (NASDAQ: LORL). Pour plus d'informations, visitez www.telesat.com.

