Les contraintes liées à la pandémie entraînent une requête sans précédent



OTTAWA, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche du jour du Souvenir, La Légion royale canadienne rappelle à la population canadienne que la meilleure façon cette année de rendre hommage à ceux et celles qui sont tombés au combat, c'est à partir de chez soi. Pour la toute première fois, les gens sont priés de ne pas assister aux cérémonies en personne.

Les principaux diffuseurs canadiens prévoient la retransmission de leur couverture habituelle du jour du Souvenir, ce qui permettra aux spectateurs de présenter leur respect depuis leur domicile. La Légion diffusera également la cérémonie sur Facebook Live.

« Il est déconcertant d’avoir à décourager les gens d'assister aux cérémonies cette année, déplore M. Danny Martin, directeur de la cérémonie. Cependant, au-delà des émissions nationales et locales, la gratitude se traduit aussi par le port d'un Coquelicot, en soi un geste profond. Et où qu'ils soient, les Canadiens et Canadiennes pourront toujours observer le deux minutes de silence à 11 h le 11. »

La pandémie et les restrictions liées aux rassemblements ont entraîné partout au pays la planification de cérémonies beaucoup plus petites, voire leur annulation pure et simple. D'autres rassemblements dans certaines communautés sont d’ailleurs remplacés par des cérémonies virtuelles.

Parmi les points forts de la cérémonie de cette année, on notera la présence de la Mère nationale de la Croix d'argent 2020, Mme Deborah Sullivan du Nouveau-Brunswick. Elle déposera une couronne au nom de toutes les mères et familles qui ont perdu des enfants dans l'exercice de leurs fonctions, et en souvenir de son fils, le Lieutenant de vaisseau Christopher Edward Saunders, décédé en 2004. Un défilé aérien d'avions d'époque clôturera la cérémonie, marquant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Traditionnellement, ce sont plus de 35 000 personnes qui assistent à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, le tout organisé par La Légion royale canadienne.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique, et compte quelque 260 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

