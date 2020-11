BIC signe une promesse de vente

pour son siège social de Clichy

Clichy (France), 09-NOV-2020 BIC annonce avoir signé aujourd’hui avec BNP Paribas Real Estate et Citallios une promesse de vente de son siège social et du site de BIC Technologies basés à Clichy-La-Garenne. Le montant de la cession s’élève à 175 millions d’euros, représentant une plus-value brute estimée à environ 169 millions d’euros.

Lancé fin décembre 2019 par BIC, l’appel d’offre remporté par BNP Paribas Real Estate et Citallios portait sur la vente en l’état des sites BIC de Clichy représentant une emprise foncière d’environ 3.8 ha. La signature définitive de la vente est prévue au cours du premier trimestre 2021.

BIC, qui reste attaché à son ancrage historique à Clichy, avait annoncé, début février 2020 la prise à bail en BEFA1 d’une grande partie de l’immeuble eConic à Clichy, situé porte de Clichy afin d’y héberger dès 2022 l’ensemble des équipes de son siège social. Cet immeuble certifié BREEAM2 offrira tout le confort et les infrastructures permettant plus de collaboration et de créativité. Les travaux sont en cours et le déménagement des équipes BIC est prévu pour le deuxième trimestre 2022. L’équipe de BIC Technologies déménagera sur le site de BIC à Montévrain.

À PROPOS DE BIC

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le classement du CDP.

Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .

Ce document contient des prévisions. Bien que les estimations du Groupe BIC soient fondées sur des hypothèses raisonnables, ces prévisions sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques relevés par le Groupe BIC apparaît dans la section « Risques» du Document d’Enregistrement Universel 2019 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 31 mars 2020.





1 BEFA : Bail en l’Etat futur d’Achèvement







2 BREEAM : Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method est le standard de certification de la performance environnementale des bâtiments le plus répandu à travers le monde







