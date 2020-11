COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE PLACE 600 M€

D’OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2031 À 0,875%

Paris, le 9 novembre 2020

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce avoir placé ce jour un emprunt obligataire de 600 millions d’euros à échéance février 2031, avec un coupon annuel de 0,875 %. Cette obligation a été émise avec une marge de 110 points de base au-dessus du taux de swap, correspondant à une prime de nouvelle émission négative de 5 points de base. La plupart des fonds levés seront utilisés pour rembourser les dettes arrivant à échéance au premier trimestre 2021.

Souscrit plus de 3 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d’investisseurs internationaux long terme, de premier plan, principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.

Cette nouvelle émission s’inscrit dans la stratégie de financement de Klépierre qui vise à garantir une position de liquidité élevée tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette. À la suite de ce placement, la liquidité du Groupe atteint 3,5 Md€ (2,3 Md€ de lignes de crédit renouvelable, 0,8 Md€ de trésorerie et 0,4 Md€ de lignes de découverts bancaires), couvrant l’ensemble des besoins de financement jusqu’au début de 2023.

Cette émission obligataire devrait entrainer, toutes choses égales par ailleurs, une nouvelle réduction du coût moyen de la dette (1,2 % à fin juin 2020), tout en rallongeant la maturité.

À propos de KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 22,8 milliards d’euros au 30 juin 2020, et compte de grands centres commerciaux dans 12 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visites par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

