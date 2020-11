NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 9.11.2020 klo 20.30



NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän perusteella

NoHo Partners Oyj:n hallitus on 9.11.2020 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ensimmäiseltä ansaintajaksolta 1.12.2018–31.12.2019 ansaitun palkkion maksamiseksi. NoHo Partners tiedotti 3.4.2020, että yhtiön hallitus päätti siirtää yhtiön avainhenkilöille suunnattujen osakepalkkioiden maksamista koronaviruspandemian ja siitä johtuvan yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta.

Osakeantipäätös on tehty varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen nojalla. Avainhenkilöille suunnatusta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä on tiedotettu 30.11.2018 julkaistulla pörssitiedotteella.



Osakeannissa päätettiin antaa yhteensä 68 597 yhtiön uutta osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville 9 avainhenkilölle. Uusien osakkeiden antamisen myötä NoHo Partners Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 19 222 270 osakkeeseen.

Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 12.11.2020. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle mahdollisimman pian osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

NoHo Partners Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi

NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi