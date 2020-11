Worldline détient plus de

93% du capital et des droits de vote d’Ingenico

à l’issue de la réouverture

de son offre publique amicale

Détention par Worldline à l’issue de la réouverture de l’offre :

93,91% du capital représentant au moins 93,05% des droits de vote d’Ingenico 1

99,64% des OCEANEs en circulation

Worldline demandera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire

Bezons et Paris, le 9 novembre 2020

Suite à la publication ce jour par l’Autorité des marchés financiers des résultats définitifs de l’offre publique amicale de Worldline portant sur les titres Ingenico, Worldline et Ingenico annoncent qu’à l’issue du règlement-livraison de l’offre réouverte, qui interviendra le 17 novembre 2020, Worldline détiendra 59.835.692 actions Ingenico, représentant 93,91% du capital et au moins 93,05% des droits de vote1 et 2.893.994 OCEANEs (soit 99,64% du nombre d’OCEANEs en circulation).

Les conditions permettant de mettre en œuvre un retrait obligatoire portant sur les actions et les OCEANEs Ingenico étant satisfaites, Worldline demandera dans les prochains jours à l’AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l’ensemble des actions et OCEANEs Ingenico non apportées, et ce au prix de l’offre d’achat subsidiaire pour les actions (soit 123,10 euros par action Ingenico) et au prix de l’offre d’achat alternative pour les OCEANEs (soit 179 euros par OCEANE). Le calendrier du retrait obligatoire sera publié suite à la publication par l’Autorité des marchés financiers de l’avis relatif à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

Ingenico a demandé dès ce jour la suspension des cotations de ses actions et de ses OCEANEs.





Résultats détaillés de l’offre réouverte

La répartition des actions apportées à l’offre réouverte est la suivante :

Offre mixte principale : 1.622.805 actions Ingenico ont été présentées à l’offre mixte principale ;

Offre d’échange subsidiaire : 1.316.285 actions Ingenico ont été présentées à l’offre d’échange subsidiaire ;

Offre d’achat subsidiaire : 422.186 actions Ingenico ont été présentées à l’offre d’achat subsidiaire.

Dans le cadre de l’offre réouverte, compte tenu des résultats et conformément au mécanisme de réduction prévu, les ordres de la branche mixte principale et de la branche d’échange subsidiaire seront intégralement servis. Le nombre d'actions Ingenico apportées à la branche d’achat rapporté au nombre d'actions Ingenico apportées à la branche d’échange étant supérieur au ratio de 0,229, les ordres présentés à l'offre d’achat subsidiaire seront réduits de telle manière que le ratio de 0,229 soit respecté. En conséquence, le nombre d'actions retenu dans l'offre publique d’achat subsidiaire est de 301.267, soit un taux de service d’environ 71,4%, et 120.919 actions Ingenico sont reportées sur l'offre mixte principale.

Worldline détiendra, à l’issue du règlement-livraison de l’offre, 59.835.692 actions Ingenico représentant 93,91% du capital et au moins 93,05% des droits de vote d’Ingenico1.

La répartition des OCEANEs apportées à l’offre alternative est la suivante :

Offre mixte : 2 OCEANEs Ingenico apportées à l’offre mixte ;

Offre d’achat: 1.900 OCEANEs Ingenico apportées à l’offre d’achat.

L’offre publique sur les OCEANEs étant alternative, l’ensemble des ordres des porteurs d’OCEANEs sont servis.

Worldline détiendra, à l’issue du règlement-livraison de l’offre réouverte, 2.893.994 OCEANEs, soit 99,64 % des OCEANEs Ingenico en circulation.





Mise à disposition des documents relatifs à l’offre

La note d’information de Worldline et la note en réponse d’Ingenico, telles qu’approuvées par l’AMF le 28 juillet 2020 respectivement sous le visa n° 20-370 et le visa n° 20-371, ainsi que les documents détaillant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Worldline et d’Ingenico tels que déposés auprès de l’AMF le 28 juillet 2020 sont disponibles respectivement sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), et sur le site internet de Worldline (www.worldline.com) et d’Ingenico (www.ingenico.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Worldline (80 quai Voltaire, River Ouest, 95870 Bezons) ou d’Ingenico (28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris), selon qu’ils se rapportent à Worldline ou à Ingenico.

1 Sur la base d'un capital composé de 63 713 047 actions représentant 64 305 068 droits de vote théoriques au 31 octobre 2020, tel que publié par Ingenico le 4 novembre 2020, étant précisé qu’Ingenico auto-détient 1.284.222 actions représentant 2,02 % de son capital qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des pourcentages de détention mentionnés ci-dessus.





