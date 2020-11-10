伊利诺伊州维尔梅特, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（Nasdaq: MNMPR，一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法）今天宣布了其2b/3期临床阶段领先候选药物Validive（可乐定HCl粘膜球菌片）最新获批的一系列专利。这些专利（包括美国专利号10,675,271）提供了涵盖“用于预防和/或治疗化学不良副作用的可乐定和/或可乐定衍生物”的权利要求。



“最近获得授权的这些专利扩大了在癌症患者中使用Validive的专利保护范围，”Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示。“具体来说，在2035年之前，专利将为Validive预防或治疗常见化疗相关副作用（如胃肠道疾病、呼吸系统疾病、疲劳和头痛）的潜在能力提供保护。”



“根据美国疾病控制和预防中心的数据，美国每年约有65万名癌症患者接受化疗，其中大多数患者在治疗过程中出现副作用，”Monopar首席执行官Chandler Robinson博士说道。“这些专利扩大了Validive的潜在用途，超出了先前允许的关于在接受化疗的患者中预防口腔粘膜炎的权利要求。这反过来又有助于推进Monopar的使命，即开发疗法来提高治疗中癌症患者的生活质量。”



Monopar目前正在开发用于预防化疗导致口咽癌患者（OPC）出现严重口腔粘膜炎的Validive，目前还没有FDA批准的疗法可用于治疗此病症。Monopar对OPC患者的2b/3期临床试验有望在年底前开始。如果Monopar未来确定要开展更多与OPC以外化疗的不良副作用相关的Validive开发活动，最近获得授权的专利将提供相关保护。

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的例子包括关于以下内容的声明：Monopar按计划在年底前启动Validive 2b/3期临床试验的能力；Validive预防或治疗化疗相关常见副作用（如胃肠道疾病、呼吸系统疾病、疲劳和头痛）的潜力；Validive在接受化疗的患者中预防口腔粘膜炎的潜力；Monopar“开发疗法来提高正在接受治疗的癌症患者的生活质量”这一使命的推进情况；Validive专利将加强并保护Monopar的知识产权组合。前瞻性声明涉及风险和不确定性，包括但不限于Monopar需要筹集更多资金或与合作伙伴合作以完成Validive未来的临床开发和潜在商业化（包括如果Monopar决定将目前计划的开发活动扩展到OPC以外的化疗所带来的其他不良副作用），以及与疗法的研究、开发、监管审批和商业化相关的重大一般风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar没有义务更新此类声明以反映声明作出后发生的事件或存在的情况。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar截至本文日期的观点，不应被视为代表其后任何日期的意见。

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Monopar Therapeutics Inc.

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Kim R. Tsuchimoto

首席财务官

kimtsu@monopartx.com