Pratteln, Schweiz, 11. November 2020 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass Dario Eklund, Chief Executive Officer, und Andrew Smith, Chief Financial Officer, am 17. November 2020 um 11:10 GMT an der Jefferies Virtual London Healthcare Conference präsentieren werden.

Die Geschäftsleitung wird einen Überblick über Santhera’s strategischen Fokus und den Geschäftsgang mit Fokus auf die Weiterentwicklung des am weitesten fortgeschrittenen Arzneimittelkandidaten Vamorolone zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie geben und steht für One-to-One-Meetings zur Verfügung.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera hat eine weltweite Exklusivlizenz für alle Indikationen für Vamorolone, ein first-in-class dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, welches derzeit in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat (POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen und einen explorativen Gentherapieansatz für kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert. Weitere Informationen unter www.santhera.com .

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

