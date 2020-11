AS LHV Group

November 10, 2020 01:00 ET

AS LHV Group teenis oktoobris 2,6 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 2,9 miljonit eurot, AS-i LHV Varahaldus oktoobri puhaskasum oli 0,2 miljonit eurot.

Panga ärimahud ja tulud on jätkanud kasvu. Tulemuste olulisemaks mõjutajaks oli lõpule viidud Danske Banki ettevõtete ja kohalike omavalitsuste portfelli soetamine, mis tõi kaasa intressitulude kasvu, kuid tagatiste ümbervormistamine ning allahindlused tõid kaasa ühekordselt kõrgemad kulud. Jätkus eraklientide laenude kiire kasv ja pangaga liitus enam kui 5000 uut klienti ning jätkus ka pensionifondide klientide arvu suurenemine. Kokku moodustati 1,4 miljoni euro ulatuses uusi allahindluseid, millest pool tulenes Danske portfellist ning teine pool on seotud üksikute klientide ettevaatavate allahindlustega.

Oktoobris tõime turule rohelised laenud ettevõtetele, et soodustada klientide teadlikke investeerginguid energiatõhusamatesse lahendustesse. Käima on läinud ka kuu alguses esitletud laenutoode korteriühistutele, mida mitmed ühistud on juba investeeringuteks kasutanud.

Läinud kuul avalikustasime sihi luua Ühendkuningriigi filiaali asemele uus pank, et senisest paremini eristada LHV pangateenuste pakkumist Eestis ja teenuseid rahvusvahelistele maksevahendajatele. Selle protsessiga oleme alustamas. Ühtlasi andsime teada, et aasta pärast avame kliendikontori Pärnus, mis võimaldab mugavalt teenindada kõiki Pärnu piirkonna kliente.

Oluline sündmus oktoobris oli Riigikohtu otsus II samba reformi osas ning seadusemuudatuste välja kuulutamine. Kuigi reformiga ei lahendata pensionisüsteemi sisulisi probeemkohti, avaneb järgmisel aastal pensionikogujatel võimalus langetada otsus oma kogumispensioni tuleviku osas. LHV on muudatusteks igati valmis: soovime pakkuda klientidele võimalust teadlikuks otsustamiseks ja pakume tulevikuks kogumiseks parima tootlikkusega pensionifondide valikut, samas oleme loomas ka kogujatele sobilikku pensioni investeerimiskontot. Oktoobris tekkinud võimalust pensionimaksete peatamiseks kasutas vaid 1,2% LHV pensioniklientidest.

LHV hoiuste maht kasvas oktoobris 119 miljoni euro võrra 3,33 miljardi euroni. Konsolideeritud laenuportfell suurenes 279 miljoni euro võrra 2,13 miljardi euroni. Seal hulgas Danske Panga laenuportfelli soetamise lõpuleviimine kasvatas laenuportfelli 254 miljoni euro võrra. Oktoobris LHV juhitud fondide maht ei muutunud.

Oktoobris uuendatud finantsplaaniga võrreldes on kumulatiivne puhaskasum plaanitust 0,6 miljoni euro võrra väiksem.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 240 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 184 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 130 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





