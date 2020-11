November 10, 2020 01:00 ET

EEZY OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 10.11.2020 KLO 8.00

Eezy Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2020: Hyvä suoriutuminen vaikeassa ympäristössä

Heinä–syyskuu 2020

Liikevaihto oli 53,1 milj. euroa (43,3 milj. euroa heinä–syyskuussa 2019).

Käyttökate oli 5,5 milj. euroa (2,5).

Liikevoitto oli 3,7 milj. euroa (1,3).

Oikaistu käyttökate oli 6,0 milj. euroa (5.1).

Oikaistu liikevoitto oli 4,1 milj. euroa (4,0).

Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,02) osakkeelta.

Liiketoiminta elpyi jossakin määrin kesän aikana.

Eezyn osake siirtyi syyskuussa pörssin päälistalle.

Tammi–syyskuu 2020

Liikevaihto oli 147,2 milj. euroa (104,2 milj. euroa tammi–syyskuussa 2019).

Käyttökate oli 10,1 milj. euroa (8,4).

Liikevoitto oli 4,1 milj. euroa (5,7).

Oikaistu käyttökate oli 10,6 milj. euroa (11,6).

Oikaistu liikevoitto oli 5,1 milj. euroa (8,9).

Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,20) osakkeelta.

Koronakriisi on vaikuttanut liiketoimintaan negatiivisesti.

Osinko

Eezy Oyj on päättänyt maksaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 12.11.2020 ja maksupäivä 20.11.2020.

Näkymät vuodelle 2020

Eezy on 20.3.2020 päättänyt luopua aiemmin julkistetusta tulosennusteesta koronakriisin takia eikä ole määrittänyt uutta tulosennustetta vuodelle 2020.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 7–9/2020 7–9/2019 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019 Liikevaihto 53,1 43,3 147,2 104,2 169,8 Käyttökate 5,5 2,5 10,1 8,4 12,6 Käyttökateprosentti, % 10,4 % 5,8 % 6,9 % 8,1 % 7,4 % Liikevoitto 3,7 1,3 4,1 5,7 8,0 Liikevoittoprosentti, % 6,9 % 3,0 % 2,8 % 5,5 % 4,7 % Oikaistu käyttökate 6,0 5,1 10,6 11,6 16,4 Oikaistu käyttökateprosentti, % 11,3 % 11,9 % 7,2 % 11,1 % 9,6 % Oikaistu liikevoitto 4,1 4,0 5,1 8,9 11,8 Oikaistu liikevoittoprosentti, % 7,8 % 9,2 % 3,5 % 8,5 % 6,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,10 0,02 0,08 0,20 0,25 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,10 - 0,08 - 0,25 Nettovelka / oikaistu käyttökate - - 2,5 x 3,1 x 2,7 x Ketjuliikevaihto 77,3 74,3 214,7 192,5 285,6

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Eezy kehittyy isoin harppauksin

”Koronavirus on luonnollisesti eniten tätä vuotta leimaava tekijä. Koronasta huolimatta olemme toteuttaneet vakaasti strategiaamme samalla, kun olemme sopeuttaneet onnistuneesti liiketoimintaamme nykytilanteeseen ja panostaneet tulevaisuuden toimintaedellytysten luomiseen.

Olemme toteuttaneet onnistuneesti strategiaamme

Olemme saavuttaneet hienosti integraatiovuodelle 2020 asettamamme tavoitteet. Uuden Eezyn rakentamisen kulmakiviä ovat olleet uuden brändin lanseeraaminen ja vakiinnuttaminen, organisaatiomme hiominen toimimaan yhtenäisenä Eezynä sekä tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Muun muassa brändityön vaikutus näkyy työhakemusten määrän jatkuvassa kasvussa ja lähes kaikki henkilöstöpalvelujen yksikkömme ovat siirtyneet käyttämään samaa tietojärjestelmää. Henkilöstömme ansiosta integraatiotyö on onnistunut ja kunnioittava sekä positiivinen Eezy-kulttuuri on syntynyt.

Siirryimme syyskuussa pörssin päälistalle. Siihen tähtäävät valmistelut aloitettiin jo viime vuonna, mutta koronan aiheuttama epävarmuus lykkäsi siirtymistämme. Päälistalle siirtyminen vahvistaa kasvuamme ja painottaa asemaamme merkittävänä toimijana suomalaisen työelämän keskiössä.

Puolustusvoitto vaikeuksista huolimatta

Olemme toistaiseksi selvinneet koronakriisistä ilman isompia vaurioita, kiitos nopean ja oikein mitoitetun reagointimme keväällä. Koneistomme on ollut koko ajan käynnissä ja olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme heidän muuttuvissa tarpeissaan.

Korona on iskenyt selvimmin horeca-sektorin asiakkaisiimme, joiden liiketoiminta pysähtyi kokonaan keväällä. Vuokraustoiminta käynnistyi kesällä lupaavasti, mutta selkeästi normaalia pienempänä. Negatiiviset vaikutukset näkyvät myös ulkomaisen työvoiman maahantuonnissa.

Teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan sektoreilla muutokset vaihtelevat alueittain ja asiakkaittain. Tällä sektorilla on runsaasti positiivisesti kehittyneitä asiakkuuksia, vaikka kokonaisuutena sektori on supistunut merkittävästi. Kaupan alalla kehitys on ollut pääosin myönteistä. Olemme hankkineet uusia asiakkaita ja pystyneet tarjoamaan ravintolatyöntekijöitä kaupan tehtäviin.

Asiantuntijapalveluiden osalta korona on selvästi pienentänyt liiketoiminnan volyymiä, mutta asiakkaamme ovat vähitellen jatkamassa normaalia toimintaansa tälläkin saralla.

Selvästi voitollinen neljännes

Kolmannella neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 23 % vuonna 2019 tehtyjen yritysostojen ansiosta ja oli 53,1 milj. euroa. Neljännekseltä jäi puuttumaan merkittävä määrä liikevaihtoa horeca-sektorin, kesätapahtumien, kesätöiden sekä ulkomaisen työvoiman osalta. Menetetyn volyymin näiltä sektoreilta arvioin olevan noin 10 milj. euroa.

Liikevoitto oli 3,7 milj. euroa eli noin 7 % liikevaihdosta. Olemme tyytyväisiä liiketoimintamme kannattavuuteen näissä olosuhteissa. Tuloskehityksemme sekä vahva kassamme luovat perustaa myös osingonjaolle.

Varaudumme haasteiden jatkumiseen

Lähiajan kehitysnäkymät ovat edelleen sumuiset, emmekä anna konkreettista tulosennustetta. Asiakkaidemme toimintaedellytykset voivat muuttua nopeastikin. Alkusyksystä talous vaikutti jo avautuvan, mutta toisen aallon rantautuminen on tehnyt kaikista varovaisempia. Ravintoloihin kohdistuneet uudet rajoitukset ovat heikentäneet näkymiä ja lähikuukaudet lienevät vaisuja tärkeällä horeca-sektorillamme.

Korona saattaa olla seuranamme pitkäänkin, ja meidän kaikkien on opeteltava elämään sen kanssa. Aiomme jatkossakin reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, jotta varmistamme kannattavuutemme samalla kun huolehdimme henkilökunnastamme, jonka ansiosta tämän vuoden kehitys on ollut, kaikesta huolimatta, hyvää.

Rakennamme tulevaisuuden menestystä

Olemme pitäneet kassan vahvana koko pandemian ajan. Tämä mahdollistaa meille epäorgaanisen kasvun. Lokakuun alussa teimme kaksi yrityskauppaa, joilla vahvistimme merkittävästi asiantuntijapalveluiden liiketoimintaamme. Flow tekee meistä aidosti valmennus- ja konsultointitalon. Yhdistämällä konsultoinnin Eezy Spiritin tutkimukseen ja dataan, luomme ainutlaatuisen yhtiön kehittämään suomalaista työelämää. Vastaavasti Jaakko Lehto ja Promotive tukevat kehitystämme suorarekrytoinnin ja muutosturvan alueilla. Olen erityisen iloinen, että molempien kauppojen mukana saimme joukkoomme paljon osaamista sekä kokeneita johtajia asiantuntijapalveluiden avainpositioihin.

Olemme syksyn aikana uudistaneet johtoryhmäämme, mikä virtaviivaistaa päätöksentekoamme. Lisääntynyt tehokkuutemme on mahdollistanut kannattavan toiminnan haastavissa olosuhteissa, joten uskon vahvasti, että osaava ja motivoitunut henkilöstömme löytää tilanteen normalisoituessa uusiakin tapoja kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa."





