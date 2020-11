Montrouge, France, le 10 novembre (7h30 CET) 2020

DBV Technologies va présenter des données sur le mode d’administration du traitement Viaskin® Peanut et l’expérience des patients au congrès annuel de l’ACAAI 2020

La conférence comprendra également un symposium virtuel de l’industrie sur la gestion des allergies alimentaires dans le contexte de la pandémie COVID-19

DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que de nouvelles analyses d'études cliniques portant sur l'immunothérapie épicutanée pour traiter l'allergie aux arachides à l'aide d'un patch (DBV712 250 µg) seront présentées lors de la réunion scientifique annuelle virtuelle de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), du 13 au 15 novembre 2020. Quatre résumés ont été acceptés, dont une présentation orale et trois présentations par posters. DBV tiendra également un stand virtuel dans le hall d'exposition virtuel de l'ACAAI.

Les données qui seront présentées comprennent l'évaluation des expériences des patients lors des études cliniques, l'impact de l'adhésion du patch et de la durée d'application du patch sur la réponse au traitement, et la performance d'un essai pour prédire la désensibilisation à l'arachide. Ces analyses contribuent à la poursuite de la caractérisation du profil bénéfice/risque du DBV712 250 µg.

DBV sponsorise un symposium de l'industrie pendant la conférence, sur l'impact de COVID-19 sur la gestion des allergies alimentaires. Le Dr Matthew Greenhawt, professeur agrégé de pédiatrie et directeur de l'unité de recherche et de défis alimentaires de l'hôpital pour enfants du Colorado, à l'Université du Colorado, discutera du récent consensus du groupe d'experts visant à guider la prise de décision dans les cliniques d'allergie et d'immunologie pendant la pandémie, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques pour le traitement des allergies alimentaires, ainsi que sur les implications pour l'avenir du domaine. DBV sponsorise également le 29e FIT Bowl annuel, un jeu qui teste les connaissances des équipes participantes sur les programmes de formation dans tout le pays.

« L'allergie aux arachides représente un fardeau important pour les patients et leurs familles, souvent en raison de l'incertitude qui entoure l'exposition accidentelle. Les défis quotidiens n'ont fait qu'augmenter avec la pandémie de COVID-19, qui a laissé les familles face à de nouveaux obstacles pour les soins des allergies, notamment la nécessité de reporter ou de passer à un format de télésanté pour de nombreuses visites de routine, ainsi que des préoccupations quant à savoir s'il faut chercher à obtenir des soins d'urgence en personne après avoir utilisé de l'épinéphrine pour une réaction allergique », a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical de DBV Technologies. « Nos présentations à l'ACAAI soutiennent l'engagement continu de DBV à améliorer la vie des patients par des traitements innovants et à s'assurer que ces traitements sont administrés de la manière la plus efficace possible, tout en comprenant mieux la nécessité d'adopter des approches flexibles à la lumière de la pandémie ».

Viaskin® Peanut (DBV712 250 μg) est le principal produit candidat de la société conçu pour réduire potentiellement le risque de réactions allergiques dues à une exposition accidentelle à l'arachide. Viaskin® Peanut est un patch épicutané expérimental non invasif, à prise quotidienne unique, qui vise à délivrer des quantités de l'antigène de l'arachide de l'ordre du microgramme pour activer le système immunitaire. Viaskin® Peanut est basé sur l'immunothérapie épicutanée (EPIT™), la méthode brevetée de DBV pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte.

Présentations thématiques:

Présentation orale :

“Specific Peanut Epitopes as a Biomarker for Desensitization During Epicutaneous Immunotherapy” sera présentée par David Fleischer, M.D., Children's Hospital Colorado, Université du Colorado (soumission conjointe avec AllerGenis). Numéro de résumé : 7202

Titre de la session: Allergy Diagnostics/Aerobiology/Food Allergy

Date de la présentation: samedi 14 novembre 2020

Heure de la présentation : 15h33 – 15h47 CT

Posters

Les trois e-posters seront accompagnés de présentations des auteurs enregistrées et seront disponibles sur demande à college.acaai.org/eposters à partir du vendredi 13 novembre 2020 à 9h30 CT.

Le poster “An Evaluation of Factors Influencing Response to Epicutaneous Immunotherapy for Peanut Allergy in the PEPITES Trial” sera présenté par Amy Scurlock, M.D., du département de pédiatrie de l'université des sciences médicales de l'Arkansas et de l'hôpital pour enfants de l'Arkansas.

Numéro de l’abstract : P301

Le poster “Evaluation of Daily Patch Application Duration for Epicutaneous Immunotherapy for Peanut Allergy” sera présenté par Jonathan Spergel, M.D., Ph.D., Children's Hospital of Philadelphia.

Numéro de l’abstract : P300

Le poster “Patient Experiences with Epicutaneous Immunotherapy for Peanut Allergy in OLFUS-VIPES & REALISE Trials: Qualitative Studies” sera présenté par Gordon Sussman, M.D., Gordon Sussman Clinical Research.

Numéro de l’abstract : P307

Symposium de l’Industrie:

“Managing Food Allergy During the COVID-19 Pandemic and Implications for the Future”. sera présenté par Matthew Greenhawt, M.D., Children's Hospital Colorado, Université du Colorado.

Date du Symposium: samedi 14 novembre 2020

Heure du Symposium : 9h35 – 10h00CT

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin® utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s’attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin® Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345) et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et des estimations prospectives, y compris des déclarations concernant le potentiel thérapeutique de Viaskin® Peanut comme traitement pour les enfants allergiques à l'arachide. Ces déclarations prospectives et estimations ne sont pas des promesses ou des garanties et impliquent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits de la société n'a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes, notamment l'impact de la pandémie de COVID-19, et la question de savoir si les résultats initiaux ou intermédiaires d'un essai clinique seront prédictifs des résultats finaux de l'essai ou des résultats d'essais futurs. En outre, le calendrier de toute action d'une entité réglementaire ne peut être garanti, en particulier à la lumière de la pandémie COVID-19. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres risques figurent dans les documents réglementaires déposés par la société auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les documents et rapports de la Securities and Exchange Commission, notamment dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que dans les documents et rapports futurs de la société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date des présentes. En dehors des dispositions légales applicables, DBV Technologies ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

