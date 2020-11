Selskabsmeddelelse

10. november 2020

Meddelelse nr. 24

NKT A/S 3. kvartal 2020: Forbedrede finansielle resultater fører til præcisering af forventningerne til NKT. Ordrebogen på højspændingsprojekter var rekordhøj

NKT CEO Alexander Kara siger:

- NKT leverede forbedrede finansielle resultater i 3. kvartal 2020 og derfor har vi præciseret vores forventninger til helårsresultatet opad. Vi blev også tildelt to store højspændingsprojekter som understøtter den grønne omstilling, og som førte til en rekordhøj ordrebog til en værdi af over EUR 3 mia. ved udgangen af kvartalet. Det giver os et forbedret produktionsoverblik over de kommende år. Efter et udfordrende første halvår 2020 leverede NKT Photonics igen positiv organisk vækst, mens forretningen fortsat var negativt påvirket af COVID-19 pandemien.



Finansielle højdepunkter for 3. kvartal 2020





EUR mio. NKT NKT Photonics Omsætning 300,2* 16,7 Organisk vækst 28% 3% Operationelt EBITDA 21,4 1,0 Operationel EBITDA-margin 7,1% 6,2%

*std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2020

De finansielle forventninger til NKT er præciseret yderligere. Omsætningen (std. metalpriser) forventes at blive cirka EUR 1,1 mia. og operationelt EBITDA forventes at blive i den øvre ende af EUR 40–60 mio.

De finansielle forventninger til NKT Photonics er uændrede fra Selskabsmeddelelse nr. 22 af 8. oktober 2020. Det forventes at organisk vækst bliver cirka -12% til -2% og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 1-6%.

Introduktion af finansielle forventninger til 2021 og til mellemlangt sigt for kabelforretningen

Med baggrund i intentionen om at foretage en aktieemission før udgangen af 2020, præsenterer NKT sine finansielle forventninger for 2021 for kabelforretningen. Omsætningen (std. metalpriser) forventes at blive

cirka EUR 1,1-1,2 mia. og operationelt EBITDA forventes at blive cirka EUR 80–110 mio. Det er en videreførsel af den vækst, der er sket i 2020 og som forventes at blive drevet af primært Solutions.



Drevet af den markante ordrebog og deraf et forbedret overblik for de kommende år, etableres der finansielle mål på mellemlangt sigt med en ambition om at øge den organiske omsætning (std. metalpriser) med en annualiseret årlig vækstrate (CAGR) på over 10% i forhold til 2019 (EUR 945 mio.) og om at øge den operationelle EBITDA-margin (std. metalpriser) til cirka 10–14%.

NKT 3. kvartal 2020: Forbedret finansielt resultat og en rekordhøj ordrebog i højspændingssegmentet

I 3. kvartal 2020 leverede alle tre forretningsområder forbedret omsætning på i alt EUR 300 mio., en stigning på EUR 68 mio. fra samme periode i 2019. Det svarede til en organisk vækst på 28%. Det væsentligste bidrag kom fra Solutions, drevet af eksekvering af de seneste års ordretildelinger. Den stigende omsætning førte til højere indtjening i alle tre forretningsområder.Det operationelle EBITDA i 3. kvartal 2020 steg til

EUR 21,4 mio. fra EUR 6,9 mio. i 3. kvartal 2019.

NKT blev tildelt DC-højspændingsprojekter til en værdi af over EUR 500 mio. i 3. kvartal 2020. De to største var Shetland HVDC linket og havvindforbindelsen BorWin5. Ordrebeholdningen i højspændingssegmentet var EUR 3,12 mia. ved slutningen af 3. kvartal 2020.

NKT Photonics 3. kvartal 2020: Positiv organisk vækst, mens det overordnede resultat fortsat var negativt påvirket af COVID-19 pandemien

Omsætningen i 3. kvartal 2020 udgjorde EUR 16,7 mio. og var på niveau med 3. kvartal 2019. Efter et udfordrende første halvår 2020 leverede NKT Photonics igen positiv organisk vækst på 3%, mens især

Industrial-segmentet fortsat var negativt påvirket af COVID-19 pandemien. EBITDA blev i 3. kvartal 2020 EUR 1 mio. sammenlignet med EUR 3,9 mio. i 3. kvartal 2019. NKT Photonics fortsatte med at investere i fremtidige vækstmuligheder i forventning om attraktive markeder i de kommende år. NKT Photonics’ omkostningsniveau er derfor steget i 2020.

I oktober 2020 annoncerede bestyrelsen sin hensigt om at genoptage den strategiske gennemgang af NKT Photonics, når den forretningsmæssige og finansielle performance ikke længere er væsentligt påvirket af

COVID-19 pandemien og den generelle økonomiske situation. Selskabet overvejer i øjeblikket et frasalg af et mindre forretningsområde, som ikke betragtes som kerne, og evaluerer henvendelser fra interesserede parter.

