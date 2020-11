HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.11.2020 KLO 9.00

Huhtamäki julkaisee ensimmäisen sidosryhmäraporttinsa kiertotalouden edistämisestä

Kuinka siirrymme pois suoraviivaisesta mallista, jossa raaka-aineesta valmistetaan tuote, joka heitetään käytön jälkeen pois? Mitä standardeja tarvitaan kiertotalouteen siirtymiseksi? Mikä rooli kuluttajilla on vastuullisen ruokajärjestelmän luomisessa? Johtavat elintarviketeollisuuden asiantuntijat vastaavat näihin ja moniin muihin kysymyksiin uudessa Designing for Circularity -raportissa, jonka maailmanlaajuisesti johtava pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki julkaisee. Raportti on koottu yritysten, kuten McDonald’sin ja Stora Enson, sekä tiedeyhteisön, kansalaisjärjestöjen ja instituutioiden edustajien asiantuntijanäkökumista.

Maailmanlaajuinen pakkausteollisuus on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita tuotteidensa ja toimintojensa kestävyyden kasvattamiseksi sekä kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Pysyvien ratkaisujen aikaansaamiseksi tarvitaan kuitenkin yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä.

”Vaikka alallamme onkin tapahtunut merkittävää edistystä vastuullisuuteen sitoutumisessa, tiedämme että mullistavien ratkaisujen löytämiseksi tarvitsemme yhteistyötä. Millään yksittäisellä organisaatiolla ei ole kaikkia vastauksia,” sanoo Thomasine Kamerling, Huhtamäen vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja. ”Designing for Circularity -raporttimme keskittyy siihen, mitä voimme tehdä nyt edistääksemme pysyvään ja kestävään kiertotalouteen siirtymistä. Olemme iloisia, että niin moni organisaatio halusi olla mukana raportissa ja jakaa ajatuksiaan siitä, mitä seuraavaksi on tehtävä.”

Raportti sisältää näkökulmia läpi ruokajärjestelmän arvoketjun

Taloutemme rakenteet ja säännökset on suunniteltu malliin, jossa raaka-aineiden käyttö on suoraviivaista – raaka-aineesta valmistetaan tuote, se käytetään ja heitetään pois. Elintarviketeollisuus hakee nyt uusia standardeja mahdollistaakseen siirtymisen kiertotalouteen.

”Tarvitsemme faktoihin perustuvaa lainsäädäntöä, joka luo selkeän ja ennustettavan viitekehyksen ja mahdollistaa systemaattisen muutoksen kohti kiertotaloutta. Lainsäädännön pitäisi kannustaa uudistuvien raaka-aineiden käyttöön ja rohkaista yrityksiä investoimaan seuraavan sukupolven ympäristöratkaisuihin. Sen pitäisi myös keskittyä ohjeistamaan kuluttajia ja rakentamaan keräyksen ja kierrätyksen vaatimaa infrastruktuuria,” sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Huhtamäen lisäksi raportissa esitetään näkökulmat mm.Stora Ensolta, McDonald’silta, Mars Petcareltä, Food System 6:lta, Waste Aidiltä, The Happy Peariltä, Closed Loop Partnersilta, Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta, Euroopan parlamentin jäseneltä, Cambridgen yliopiston tutkijalta sekä VTT:ltä. Raportti on luettavissa osoitteessa www.think-circle.com .

Raportin aiheista keskustellaan myös tänään 10.11.2020 klo 14.00 järjestettävässä Think Circle -paneelissa. Keskustelun moderaattorina toimii toimittaja ja kirjailija Anu Partanen, joka on myös toimittanut Designing for Circularity -raportin. Tämänpäiväisen keskustelun osallistujat ovat Food System 6:n toimitusjohtaja Caesaré Assad, Stora Ensin toimitusjohtaja Annica Bresky, Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé, McDonald’sin pakkauksista vastaava johtaja Frank Heidlberger ja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Virtuaalisesti järjestettävää paneelikeskustelua voi seurata osoitteesta https://worksup.com/thinkcircle .

Thomasine Kamerling, Huhtamäen vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja: ”Designing for Circularity -raportti on ensiaskel Think Circle -aloitteessamme, jonka tavoitteena on avoin sidosryhmäkeskustelu kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Uskomme ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemiseen sekä positiivisen muutoksen mahdollistamiseen kaikessa mitä teemme. Think Future. Think Circle.©”

Lisätietoja:

Katariina Hietaranta, mediasuhteet, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 600 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.