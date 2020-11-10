CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES
|AUCTION DATE:
|NOV 10, 2020
|START DATE:
|NOV 11, 2020
|MATURITY DATE:
|NOV 18, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|380.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD NOV 11-18 2020: 894 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 514 BLN SEK FOR THE PERIOD NOV 11-18 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON NOV 10 2020 AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON NOV 10 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
logo.gifLOGO URL | Copy the link below
Formats available: