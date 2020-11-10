CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES

AUCTION DATE:NOV 10, 2020
START DATE:NOV 11, 2020
MATURITY DATE:NOV 18, 2020
NOMINAL AMOUNT:380.0 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD NOV 11-18 2020: 894 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 514 BLN SEK FOR THE PERIOD NOV 11-18 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON NOV 10 2020 AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON NOV 10 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE