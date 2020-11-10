紐約、倫敦和香港, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 作為投資管理公司整合財資管理和投資組合融資解決方案的領先供應商，今天宣佈領先的私人債務管理公司 Park Square Capital 已實施 Hazeltree Cash Manager™ 作為其財資管理解決方案。該公司擁有超過 100 億美元的資產管理規模 (AUM)，旨在向歐洲和美國的公司提供優先債務、次級債務和中期市場直接貸款。



為了支持公司的持續增長，Park Square 已實施 Hazeltree Cash Manager 集中資本活動，提高營運效率並加強內部控制。Park Square 已與 Hazeltree 合作，針對所有銀行交易對手的現金匯總、現金流動、工作流程及審批流程來集中和自動化其手動流程，旨在支援增長但無需增加員工人數。

Park Square Capital 合夥人兼財務總監 Andrew Haywood 說：「目前疫情下『在任何地方工作』的環境對所有機構來說都非常重要，以確保其現金管理控制能力強健。Hazeltree 的技術除了能夠深入了解基金管理業務外，也清楚表示他們是我們合適的合作夥伴。使用 Hazeltree 後，我們在現金和財資管理流程方面都經歷重大改善。」

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 表示：「疫情至今已突出人們更加需要加強對現金和財資管理的嚴格控制，以支持可能比當前危機更長久的遠程工作模式。私人市場中的財務總監和營運總監現正採取重要措施，確保其機構更強大、可擴展、更具競爭力和更有效率。」

Hazeltree 以雲端為本的解決方案改變了其他投資公司管理資金活動的方式，讓公司能強化內部控制及風險管理之餘，更獲取額外價值，並提高營運效率。Hazeltree 專注於創新、連接性和自動化，以幫助客戶實現卓越的營運及増強成效。

關於 Park Square Capital

Park Square Capital 是全球最知名的私人債務公司之一，為歐美各地高品質和穩定的公司提供靈活的融資解決方案。

公司成立於 2004 年，並保持完全獨立。Park Square 已在不同的市場週期內投資超過 170 億美元的優先債務和次級債務，現在管理超過 100 億美元的資本。

Park Square 的團隊包括 18 位經驗豐富的高級專業人員，其中每位平均擁有 17 年的信貸投資經驗，另有 100 多名員工。Park Square 在倫敦、紐約、巴黎、法蘭克福、首爾和盧森堡設有辦公室。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財資管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產經理、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財資管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理以及保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。

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Marshall Saffer

msaffer@hazeltree.com