10.11.2020

Sponda modernisoi 20 arvokiinteistönsä aulatilat Helsingin keskustassa

Suomen johtava toimitilakiinteistöihin keskittynyt kiinteistösijoitusyhtiö Sponda käynnisti viime vuonna Helsingin ydinkeskustan arvokohteissaan kokonaisvaltaisen aulauudistuksen. Hankkeeseen valittiin 20 aulatilaa, joista 16 on nyt valmistunut.

Mittavan aulahankkeen tavoitteena on uudistaa Helsingin ydinkeskustan arvorakennusten aulatilat toimitilavuokralaisten tarpeisiin ja nykypäivän standardeihin sopiviksi samalla vaalien niiden ainutlaatuista kulttuurihistoriaa.

Vaikuttavan muodonmuutoksen kokeneita auloja löytyy useista tunnetuista ja kaikille avoimista keskustakiinteistöistä, kuten Citycenteristä ja Fennian talosta. Myös kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä uudistunut, yhdeksi kaupungin upeimmaksi toimistotalon aulaksi kutsuttu Arkadia no:6:n aulatila valmistui hankkeen aikana.

”Helsingin keskustan suurimpana toimitilakiinteistöomistajana vastuullamme on kehittää keskustan arvokiinteistöjemme toiminnallisuuksia tuoden lisäarvoa asiakkaillemme sekä vaalia kiinteistöjen arkkitehtuuria ja kulttuurihistoriallista arvoa. Aulatilojen tulee tarjota samaa tunnelmaa, tyyliä ja palvelutasoa kuin uniikkien rakennusten muutkin toimitilat ”, Spondan Senior Vice President, Tom Martonen, taustoittaa.

Kaupungin kulttuurihistorian vaalimista

Kohteisiin on tehty visuaalisten muutosten ohella työhyvinvointia lisääviä toiminnallisia muutoksia. Erityisesti esteettömyyttä ja kohteiden löydettävyyttä on parannettu. Historiallisista kiinteistöistä löytyy nyt myös etäohjattavia hissejä, säädettäviä palvelutiskejä, ohjelmoitavia infotauluja ja älykkäitä vastaanottoratkaisuja.

Uusien aulatilojen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet kaksi vaativaan restaurointityöhön erikoistunutta toimistoa – Trium Arkkitehdit Oy ja Synopsis Architechts Ltd. Triumin kohteiden pääsuunnittelija Ilkka-Antti Hyvärisen mukaan aulatilat ovat Suomessa olleet pitkään aliarvostettuja.

”Aulat on nähty kauan pelkkinä läpikulkutiloina. Nyt myös muidenkin kuin historiallisten kiinteistöjen sisääntuloista halutaan tehdä vastaanottavia niin visuaalisesti kuin funktionaalisestikin. Houkuttelevat ja kauniit sisääntulot lisäävät myös keskusta-alueen mielenkiintoisuutta”, Hyvärinen sanoo.

Synopsiksen toimitusjohtajan Mikael Haasmaan mukaan aulasuunnittelussa on ymmärrettävä rakennuksen historiaa ja muotokieltä. ”Säilyttävän korjaamisen tavoitteena on, että vierailija ei huomaa, mistä uudistus alkaa ja mihin se loppuu.”

Sekä Hyvärinen että Haasmaa arvostavat tapaa, jolla Sponda on vetänyt hanketta.

”Sponda on mahdollistanut sen, että uudistukset on voitu tehdä täysin rakennusten ja arkkitehtuurin ehdoilla. Kohteissa on tehty myös vaativaa ja päälle päin näkymätöntä konservointityötä, jolla on iso merkitys kohteiden historian ja arvon vaalimisessa. Spondan hanke on kunnianosoitus Helsingin arkkitehtuurille, koko kaupungille ja kaupunkilaisille”, Hyvärinen kiteyttää.

Kaikki Spondan uudistamat aulatilat sijaitsevat Helsingin keskustassa. Näyttävimmät muutoskohteet löytyvät seuraavista osoitteista: Arkadiankatu 6, Kaivokatu 6 ja 8 B, Keskuskatu 6 E, Mikonkatu 17 A, Vilhonkatu 5, Vuorikatu 14 A ja B, Pohjoinen Makasiinikatu 3 ja 5, Fabianinkatu 21, Unioninkatu 20–22 ja Erottajankatu 5.

Ennen ja jälkeen -kuvat uudistetuista aulatiloista >>

