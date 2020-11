– LuminateMC peut aider les entreprises à déceler les fraudes possibles et à réduire les pertes qui y sont associées –

TORONTO, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada rapporte que le taux de fraude lié aux demandes de crédit a augmenté de 43 % et celui lié aux comptes de dépôt de 53 %, atteignant un sommet en avril et en mai respectivement. Pour lutter contre la fraude liée aux nouveaux comptes, l’entreprise a lancé aujourd’hui Luminate, une plateforme de prévention de la fraude basée sur l’infonuagique qui utilise l’apprentissage automatique aux fins d’analyses ainsi que des données pertinentes pour aider les gestionnaires en prévention de la fraude à éviter les pertes ayant une incidence directe sur leurs résultats.

« Les fraudeurs s’empressent de profiter d’une situation lorsqu’ils détectent des faiblesses, ce qui est particulièrement vrai maintenant que les entreprises doivent composer avec la COVID-19, a déclaré Carl Davies, chef, de la prévention de la fraude et du vol d’identité chez Equifax Canada. La plupart des entreprises utilisent encore aujourd’hui des plateformes vieillissantes qui ne peuvent pas suivre le rythme des fraudeurs qui tirent parti des technologies avancées. Luminate anticipe la fraude et détecte les renseignements frauduleux d’une manière que les anciens systèmes ne peuvent tout simplement pas faire. Cette nouvelle plateforme de prévention de la fraude est conçue pour aider les entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs d’activité. Elle s’appuie sur une base de données exclusive alimentée et utilisée par plus de 35 institutions financières et de prêt canadiennes. »

Equifax a évalué plus de 21 millions de demandes de crédit en 2019, contribuant ainsi à stopper 1,5 milliard de dollars de pertes potentielles dues à la fraude pour les institutions financières, les fournisseurs de télécommunications, le gouvernement, les prêteurs hypothécaires et automobiles, et les assureurs. Alors que la fréquence de la fraude continue de s’accélérer, Luminate peut aider les entreprises à enrayer celle liée aux demandes de crédit en utilisant l’apprentissage automatique aux fins d’analyses pour déceler de manière proactive les tendances émergentes et ainsi permettre aux gestionnaires de risques de contrer la fraude avant qu’elle ne survienne.

Grâce à la plateforme Luminate de prévention de la fraude, les entreprises de toutes tailles peuvent :

Réduire au minimum le risque de fraude opérationnelle en éliminant les processus manuels . La plateforme de prévention de la fraude aide les entreprises à déterminer et à évaluer les risques potentiels en temps réel à l’aide de données pertinentes, ce qui leur permet d’économiser temps et argent plutôt que d’effectuer un suivi manuel des demandes.





La plateforme de prévention de la fraude aide les entreprises à déterminer et à évaluer les risques potentiels en temps réel à l’aide de données pertinentes, ce qui leur permet d’économiser temps et argent plutôt que d’effectuer un suivi manuel des demandes. Améliorer la visualisation des données grâce à l’analyse des liens. Luminate peut s’adapter à une variété de sources de données de tiers (comme les dispositifs et les courriels) pour aider les gestionnaires en prévention de la fraude à demeurer à l’avant-garde des tendances émergentes et à rectifier leurs stratégies.





Luminate peut s’adapter à une variété de sources de données de tiers (comme les dispositifs et les courriels) pour aider les gestionnaires en prévention de la fraude à demeurer à l’avant-garde des tendances émergentes et à rectifier leurs stratégies. Approfondir leur connaissance des activités frauduleuses. Luminate relie de manière transparente de multiples données, attributs et cotes de crédit de sources internes et externes ou qui ont été fournis par les consommateurs. La plateforme permet de mieux comprendre l’activité frauduleuse à l’aide d’un graphique facile à lire qui met en évidence les indicateurs d’alerte pouvant avoir une incidence sur les coûts.



« Les entreprises réalisent que la fraude entraîne des pertes financières qu’elles ne peuvent pas se permettre en ces temps difficiles, a ajouté M. Davies. La recherche de nouveaux clients, la croissance et la protection de ces relations commencent à l’étape de la demande. Le point d’entrée d’un client peut servir de porte d’entrée à un fraudeur. La plateforme de prévention de la fraude Luminate, avec le soutien de notre équipe de conseillers en matière de fraude, peut aider à contrer la fraude avant qu’elle survienne et à réduire les pertes au moment où les entreprises en ont besoin pour se concentrer sur les résultats. »

