TORONTO, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si 2020 a appris une chose aux Canadiens, c’est que la vie est vraiment une question de cœur et d’âme. MadeGood Foods® , le principal créateur de collations granola hypoallergéniques et riches en nutriments, célèbre le tout nouveau long métrage original de Disney et Pixar, Âme, qui sera présenté exclusivement sur Disney+ dès le 25 décembre 2020. Les clients sont encouragés à rechercher les emballages MadeGood® spécialement marqués de certaines variétés préférées des consommateurs, chez les détaillants partout au Canada. Dès maintenant et jusqu'au 31 décembre, les consommateurs peuvent entrer le code PIN de ces produits sélectionnés sur www.MadeGoodContest.com pour courir la chance de gagner * des prix comprenant de délicieuses friandises MadeGood et un (1) Grand Prix, un voyage de rêve en Californie qui comprend une visite des Studios d'animation Pixar. Connus depuis des décennies pour leurs films classiques animés, Pixar Animation Studios est fermé au public, ce qui fait de ce prix une expérience vraiment unique dans une vie. Les consommateurs sont encouragés à participer en visitant www.madegoodcontest.com .



« Chez MadeGood, nous savons que dans la vie, ce que nous consommons est essentiel à ce que nous devenons, et cette philosophie est présente dans chacun de nos délicieux produits nutritifs », a déclaré Nima Fotovat, présidente de Riverside Natural Foods, fabricants de MadeGood. « Plus que jamais, une âme saine et heureuse a la capacité d'influencer positivement tous les domaines de votre vie. Nous sommes reconnaissants d’avoir la chance de célébrer la sortie canadienne du film Âme de Disney et Pixar et de communiquer avec nos clients en leur offrant des moyens significatifs de répandre la joie.

Les emballages MadeGood spécialement marqués sont disponibles dès maintenant chez les détaillants canadiens participants et peuvent être trouvés sur les produits préférés des consommateurs suivants :

Granola minis au chocolat et aux bananes, lot de 4

Granola Minis aux pépites de chocolat, lot de 4

Barres granola aux baies mélangées, paquet de 5

Carré croustillant à la vanille, paquet de 6

MadeGood est le leader de la collation granola hypoallergénique et riche en nutriments au Canada. Sans les 8 allergènes les plus courants (gluten, produits laitiers, crustacés, arachides, noix, soja, œuf et sésame), MadeGood est végétalien, certifié sans OGM et contient les nutriments d'une portion de légumes dans chaque collation.

Les produits MadeGood peuvent être trouvés chez les détaillants canadiens, notamment : Costco, WholeFoods, Loblaws, Walmart, Shoppers DrugMart, Sobey's, Fresh & Co., Longo's, No Frills, Fortino's, Real Canadian Superstore, Safeway, London Drugs, Bulk Barn, Rexall, IGA, Choices Markets, Fortino's et plus encore.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.MadeGoodFoods.com . Les fans peuvent suivre la marque sur Instagram et Facebook @MadeGoodFoods .

À propos de MadeGood Foods

MadeGood®, basé au Canada, se consacre à fournir des collations saines, riches en nutriments, sans allergènes et peu transformées. Tous les produits MadeGood contiennent des ingrédients biologiques sains provenant de sources éthiques. Aussi, fière d'être une société certifiée B, et faisant partie d'un groupe d'entreprises à but lucratif certifiées par le laboratoire à but non lucratif B Lab pour répondre à des normes rigoureuses de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. MadeGood est fabriqué dans un établissement certifié zéro déchet. MadeGood® est un bon choix pour votre santé, celle de votre famille et celle de la planète. Faites confiance à quelque chose de bien. Pour plus de détails, visitez www.MadeGoodFoods.com ou @madegoodfoods.

À propos de « Âme » de Disney et Pixar

Qu’est-ce qui fait de vous… VOUS? Ce Noël, le tout nouveau film Âme des studios d’animation Pixar raconte l’histoire de Joe Gardner, un enseignant de musique à qui on offre la chance extraordinaire de jouer dans un club de jazz reconnu de la ville. Cependant, un petit faux pas l’entraîne des rues de New York vers un endroit fantastique où les âmes acquièrent leurs personnalités, goûts et intérêts avant d’aller sur Terre. Déterminé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec une âme surdouée, 22, qui n’a jamais compris l’intérêt de l’expérience humaine. Alors que Joe tente de faire comprendre à 22 ce qui rend la vie extraordinaire, il trouvera possiblement les réponses à certaines questions existentielles. Réalisé par Pete Docter (Là-haut, Sens dessus dessous), gagnant aux Oscars®, co-réalisé par Kemp Powers (“One Night in Miami”), et produit par Dana Murray p.g.a. (Lou court-métrage de Pixar), nommée aux Oscars®, Âme de Disney et Pixar, sera disponible exclusivement sur Disney+ dès le 25 décembre 2020.

* Vous pourriez instantanément gagner un voyage de rêve en Californie, y compris une visite des studios Pixar ou l'un des 1700 autres prix ! (Valeur totale d'environ 36 500 $) Visitez www.MadeGoodContest.com pour saisir le code PIN du concours imprimé à l'intérieur des emballages MadeGood spécialement marqués, et pour consulter le règlement officiel complet et les détails du concours. AUCUN ACHAT REQUIS. Concours ouvert à tous les résidents canadiens majeurs. Caduque là où interdit. Le concours se termine le 31 décembre 2020.

