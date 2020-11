November 10, 2020 06:15 ET

HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 10.11.2020 KLO 13.15

Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Le Lay, Eric

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj

LEI: 5493007050SJVMXN6L29

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 5493007050SJVMXN6L29_20201110101631_4

Liiketoimen päivämäärä: 2020-11-06

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000459

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 45 EUR

(2): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 45 EUR

(3): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 45 EUR

(4): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 45 EUR

(5): Volyymi: 2 777 Yksikköhinta: 45 EUR

(6): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 45 EUR

(7): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 45 EUR

(8): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 45 EUR

(9): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 45 EUR

(10): Volyymi: 815 Yksikköhinta: 45 EUR

(11): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 45 EUR

(12): Volyymi: 477 Yksikköhinta: 45 EUR

(13): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 45 EUR

(14): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 45 EUR

(15): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 45 EUR

(16): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 45 EUR

(17): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 45 EUR

(18): Volyymi: 422 Yksikköhinta: 45 EUR

(19): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 45 EUR

(20): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 45 EUR

(21): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 45 EUR

(22): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 45 EUR

(23): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 45 EUR

(24): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 45 EUR

(25): Volyymi: 274 Yksikköhinta: 45 EUR

(26): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 45,02 EUR

(27): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 45,02 EUR

(28): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 45 EUR

(29): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 45 EUR

(30): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 45 EUR

(31): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 45 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(31): Volyymi: 8 000 Keskihinta: 45,00051 EUR

