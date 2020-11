ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 10.11.2020 KLO 14.15

Kutsu ja ohjelma Enento Groupin virtuaaliseen Pääomamarkkinapäivään 25.11.2020

Enento Group kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja median edustajat virtuaaliseen Pääomamarkkinapäivään.

Aika: Keskiviikko 25.11.2020 klo 12.00 – 15.00

Tilaisuutta voi seurata suoran webcast-lähetyksen kautta klo 12.00 alkaen. Linkki lähetykseen julkaistaan osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/ ennen tilaisuutta. Tilaisuuden esitysmateriaalit sekä webcast-lähetyksen tallenne julkaistaan yhtiön sijoittajasivuilla tilaisuuden jälkeen. Esitysmateriaalit julkaistaan vain englannin kielellä.

OHJELMA

12.00

Opening of Enento Group’s CMD 2020

Mikko Karemo, Director of Sales and Customer Operations

12.05

Building trust in the everyday

Jukka Ruuska, CEO

Q&A

12.30

Preferred partner in credit information

Heikki Koivula, Director of Risk Decisions

Eero Arvonen, Solution Architect

Q&A

13.00

Business Information as an enabler in today’s business environment

Karl-Johan Werner, Director of Customer Data Management

Q&A

13.20 – 13.30 Break

13.30

Our key focus areas in Business Processes as a Service

Heikki Ylipekkala, Director of Digital Processes

Q&A

13.50

Technology oriented innovative company: Nordic Future Platform

Jörgen Olofsson, CIO

Q&A

14.10

Delivering shareholder value: Growth and resilience

Elina Stråhlman, CFO

14.30 Q&A for all presenters

15.00

Closing of the event

Jukka Ruuska, CEO

Ilmoittautuminen



Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään maanantaina 16.11.2020 sijoittajasuhdepäällikkö Pia Katilalle joko sähköpostilla pia.katila@enento.com tai täyttämällä sähköinen rekisteröitymislomake osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Katila, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 10 270 7506

Elina Stråhlman, CFO, puh. +358 10 270 7578

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa.