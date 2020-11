UTRECHT, Pays-Bas, et CAMBRIDGE, Massachusetts, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », « la société », « nous » ou « notre »), une société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques pleine longueur (Biclonics® et Triclonics™), a annoncé aujourd'hui que les données précliniques de son programme MCLA-145 seront présentées lors de l'assemblée générale annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) qui se tiendra sous forme virtuelle du 10 au 15 novembre 2020.



« Nous sommes impatients de partager des données sur le MCLA-145, notre anticorps bispécifique Biclonics® au stade clinique dirigé contre le CD137 sur les lymphocytes T et le PD-L1 sur les cellules cancéreuses », a déclaré Andrew Joe, M.D., directeur médical de Merus. « Le MCLA-145 est le programme le plus avancé de notre collaboration avec Incyte. Dans les études précliniques, le MCLA-145 démontre un effet anti-tumoral puissant et ne semble pas faire ressortir les risques en matière d'innocuité qui ont été observés avec d'autres puissants agonistes du CD137. »

Présentations d'affiches électroniques :

Titre : MCLA-145 (CD137xPD-L1) : puissant agoniste CD137 et inhibiteur de point de contrôle immunitaire qui n'affiche pas de signes de toxicité périphérique dans les modèles précliniques

Affiche n° : 814

Auteurs : Kees Bol, Wilfred Marissen, Jeroen Elassiass-Schaap, Paul Tacken, Steef Engels, Liang-Chuan Wang, Arpita Mondal, Mark Throsby, Alan Roberts, Patrick Mayes, Cecile Geuijen



Titre : Le MCLA-145 est un anticorps bispécifique IgG1 qui inhibe la signalisation PD-1/PD-L1 tout en activant simultanément la signalisation du CD137 sur les lymphocytes T

Affiche n° : 820

Auteurs : Paul Tacken, Liang-Chuan Wang, Rinse Klooster, Pieter Fokko van Loo, Jing Zhou, Arpita Mondal, Yao-bin Liu, Arjen Kramer, Thomas Condamine, Alla Volgina, Linda J. A. Hendriks, Hans van der Maaden, Eric Rovers, Steef Engels, Floris Fransen, Renate den Blanken-Smit, Vanessa Zondag-van der Zande, Abdul Basmeleh, Willem Bartelink, Ashwini Kulkarni, Wilfred Marissen, Cheng-Yen Huang, Leslie Hall, Shane Harvey, Chrysi Kanellopoulou, Shaun Stewart, Horacio Nastri, Alexander B. H. Bakker, Ton Logtenberg, Simon Plyte, Patrick A. Mayes, Mark Throsby, Cecile Geuijen



Les affiches seront exposées du lundi 9 novembre 2020 jusqu'à la fermeture de la salle d'affiches virtuelle le 31 décembre 2020.

Les résumés sont disponibles sur le site Web du SITC 2020 sur https://www.sitcancer.org/2020 .



Le MCLA-145 est actuellement évalué dans une étude multicentrique ouverte de phase 1 avec augmentation des doses, y compris une phase d'augmentation de la dose de sécurité, chez des patients atteints de tumeurs solides. Le MCLA-145 est le premier médicament-candidat développé conjointement dans le cadre de l'accord mondial de collaboration et de licence de Merus avec Incyte Corporation, qui permet le développement et la commercialisation d'un maximum de 11 anticorps bispécifiques et monospécifiques à partir de notre plateforme Biclonics®. Merus conserve tous les droits de développement et de commercialisation du MCLA-145 s'il est approuvé aux États-Unis, tandis qu'Incyte est responsable de son développement et de sa commercialisation hors des États-Unis.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites Internet de Merus : www.merus.nl et https://twitter.com/MerusNV .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant l'innocuité, l'efficacité, le mécanisme d'action potentiels du MCLA-145 et le potentiel de Biclonics® dans le développement préclinique ou clinique pour le traitement des cancers. Ces énoncés ne constituent ni une promesse, ni une garantie, mais comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés explicitement ou implicitement par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer à nos droits sur nos technologies ou les Biclonics® et anticorps bispécifiques candidats ; des retards potentiels dans l'approbation des organismes de réglementation, ce qui aurait une incidence sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats ainsi que sur notre capacité à générer des revenus ; le processus long et coûteux de développement clinique de médicaments, qui a un résultat incertain ; la nature imprévisible de nos efforts de développement au stade précoce de médicaments commercialisables ; des retards potentiels dans le recrutement des patients, y compris pour le traitement de sous-populations rares, telles que les fusions NRG1, ce qui pourrait affecter la réception des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité pour lesdits tiers de ne pas avoir des performances satisfaisantes ; nous pourrions ne pas identifier les Biclonics® ou anticorps bispécifiques candidats appropriés dans le cadre de notre collaboration avec Incyte, ou n'importe lequel de nos collaborateurs, ou Incyte, ou n'importe lequel de nos collaborateurs ne pourrait ne pas s'acquitter de manière adéquate dans le cadre de notre collaboration ; notre dépendance envers des tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevet peuvent être considérées comme ne respectant pas les règles et la réglementation de la brevetabilité ; nous pouvons ne pas avoir gain de cause contre les poursuites potentielles pour atteinte à la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques ou dénominations commerciales, déposées ou non, peuvent être contestées, violées, contournées ou déclarées génériques ou déterminées comme enfreignant d'autres marques.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 30 septembre 2020 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 5 novembre 2020, et nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Relations avec les investisseurs et les médias : Jillian Connell Merus N.V. Relations avec les investisseurs et communications d'entreprise +1 617-955-4716