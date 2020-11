RESTON, Virginie, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), une association internationale d'écoles supérieures de commerce de premier plan, a publié aujourd'hui son rapport annuel d'enquête sur les tendances des candidatures 2020 . Le GMAC a retardé la publication du rapport de cette année, initialement prévue pour la mi-octobre, afin d'évaluer davantage l'impact du COVID-19 sur les tendances des candidatures dans les régions du monde entier. Alors que les institutions ont adopté toute une série de politiques d'admission pour aider les candidats dans le contexte du COVID-19, le rapport, connu pour évaluer les tendances de croissance en mettant l'accent sur les flux d'étudiants internationaux franchissant les frontières, met en évidence l'évolution des tendances en matière d'inscription dans la région Asie-Pacifique, au Canada, en Europe et aux États-Unis.



Globalement, 67 % des plus de 1 000 programmes participant à l'enquête de cette année font état d'une augmentation du volume de candidatures. Cela inclut 66 % des programmes de MBA et 67 % des programmes de master de commerce.

Les récents rapports sur les tendances des candidatures du GMAC notaient la disparité des taux de croissance des candidatures entre les régions concurrentes. Cette année, la croissance est présente sous une forme ou sous une autre dans presque toutes les régions géographiques et pour quasiment tous les types de programmes, mais cette demande accrue est réalisée dans un contexte de reports accrus en raison des préoccupations concernant l'apprentissage en ligne, les voyages et la capacité à obtenir des visas. Globalement, le taux de report est passé de 2 % en 2019 à 6 % en 2020.

« Cette année est comme nulle autre lorsque l'on observe et analyse les tendances associées aux candidatures pour les écoles de commerce », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC. « Bien que l'environnement ait certainement été difficile pour les écoles et les candidats depuis l'apparition du COVID-19, une constante est la nature anticyclique de la demande d'un diplôme de commerce avancé. Le coût d'opportunité quand on quitte un emploi pour poursuivre un MBA ou un master de commerce diminue au fur et à mesure que les économies commencent à régresser. De ce fait, nous constatons que davantage de personnes envisagent des écoles de commerce pour développer ou améliorer leurs perspectives de carrière . »

« Le rapport sur les tendances des candidatures de cette année met l'accent sur deux dynamiques très importantes au centre de l'enseignement supérieur en gestion : l'augmentation de la demande mondiale et la nécessité d'une personnalisation régionale », a déclaré Martin Boehm, président du conseil d'administration du GMAC et doyen de l'IE Business School en Espagne. « De plus en plus d'individus, dans presque toutes les régions, choisissent de viser un diplôme de commerce avancé dans un contexte d'incertitude économique, et nous voyons également des écoles de commerce s'adapter à cette demande en ajustant les politiques d'admission aux besoins de régions spécifiques. C'est bien sûr exactement le type d'adaptabilité innovante que nous attendons du secteur des écoles de commerce. »

Le rapport sur les tendances des candidatures du GMAC de cette année fournit un aperçu des disparités identifiées tout au long de l'« entonnoir d'inscription », une expression décrivant la relation entre les demandes reçues, les taux d'acceptation, les offres acceptées et les reports. Ces chiffres aident à expliquer les points de connexion qui génèrent en fin de compte le rendement total des programmes des différentes régions. Ces tendances sont particulièrement pertinentes dans l'environnement actuel, compte tenu des comportements associés aux écoles et aux candidats pendant une pandémie mondiale.

Alors que le COVID-19 continue d'impacter toutes les régions du monde, le contexte sous-jacent aux variations des tendances d'inscription régionales diffère selon les localités. Alors que d'autres régions ont enregistré une baisse du pourcentage d'étudiants admis qui ont fini par s'inscrire (taux de rendement), les États-Unis sont restés stables à 60 %. Le Canada et l'Europe ont tous deux connu une baisse de 5 %, tandis que le taux de rendement de la région Asie-Pacifique est passé de 62 % en 2019 à 51 % en 2020. Globalement, le rendement mondial a légèrement chuté, passant de 62 % en 2019 à 60 % en 2020.

Les variations de ces données s'expliquent en grande partie par les nuances régionales, en particulier dans la région Asie-Pacifique, qui a été la première à subir le COVID-19 tout en faisant face aux troubles sociaux à Hong Kong, et par les différences dans la manière dont les programmes ont choisi de faire preuve de souplesse en matière de politique d'admission.

Seules 35 % des écoles de la région Asie-Pacifique ont indiqué qu'elles permettaient aux candidats de reporter leur entrée, contre 61 % des écoles ayant répondu à l'enquête aux États-Unis. Cela signifie que les écoles américaines ont adopté des politiques de report plus étendues que les écoles de la région Asie-Pacifique.

En Europe, près de 80 % des candidatures reçues provenaient de candidats internationaux, penchant fortement vers les programmes de master commercial. Au Canada, les écoles de commerce ont vu l'ensemble des candidatures pencher davantage vers les candidats nationaux, par rapport à l'augmentation plus importante des candidatures au niveau international que le GMAC y avait observée au cours des années précédentes.

Analyse régionale

Parmi les programmes ayant répondu aux enquêtes 2020 et 2019, le nombre total de candidatures a augmenté au Canada (13 %), en Europe (24 %) et aux États-Unis (21 %), tandis que l'Asie a connu un déclin global (7 %).

Asie-Pacifique

Comme l'indique le rapport d'un responsable des admissions d'une école de commerce en Asie de l'Est et du Sud-Est, « le mouvement social à Hong Kong, suivi par les perturbations du COVID-19, a eu des répercussions sur le recrutement des étudiants de MBA. »

Étant donné la diversité de la région Asie-Pacifique, les différences au niveau des pays sont plus grandes par rapport au Canada, à l'Europe et aux États-Unis. Il y a également des anomalies environnementales. Par exemple, les protestations à Hong Kong en fin d'année 2019, suivies par le début du COVID-19 en Chine continentale en 2020, ont réduit le volume de candidatures. De même, le volume des candidatures pour l'Inde est susceptible d'être affecté par le confinement national sans précédent causé par la pandémie. Compte tenu des tendances compressées des candidatures rapportées par les programmes à volume plus élevé répondant à l'enquête en Grande Chine et en Inde, la hausse du nombre de candidatures rapportées dans les autres parties de la région n'a pas été suffisante pour éviter une baisse globale du volume des candidatures pour 2020.

Canada

La plupart des programmes (84 %) ont enregistré une croissance des candidatures de candidats nationaux. Dans l'ensemble, 79 % des programmes ayant répondu au Canada ont indiqué avoir enregistré une croissance des candidatures reçues, par rapport à 2019. Avec l'Europe, le Canada a reçu près de 40 % de candidatures d'Asie centrale et du Sud, et d'Asie de l'Est et du Sud-Est.

Europe

Quatre-vingt pour cent des candidatures aux écoles européennes provenaient de candidats internationaux, nettement plus que dans les autres régions. De plus, ceux-ci se tournaient fortement vers des programmes de master de commerce, notamment de gestion et de finances. Globalement, une proportion plus élevée de programmes européens indique une croissance du total des candidatures par rapport aux autres régions. 72 % des programmes ayant répondu à l'enquête ont déclaré avoir enregistré une croissance des candidatures reçues, par rapport à 2019. De plus, avec le Canada, l'Europe a reçu près de 40 % de candidatures d'Asie centrale et du Sud, et d'Asie de l'Est et du Sud-Est.

États-Unis

Parmi les programmes qui ont répondu aux enquêtes 2019 et 2020, le nombre total de candidatures nationales a augmenté plus que les candidatures internationales. Alors que les candidatures globales pour les programmes américains étaient en hausse, les écoles de rang supérieur étaient plus susceptibles de signaler une croissance des candidatures. La proportion d'écoles de rang supérieur faisant état d'une croissance des candidatures internationales était également solide, tandis que les écoles de rang inférieur ne constataient pas cet impact. Toutefois, des reports plus élevés pour les candidats internationaux pourraient en fin de compte limiter l'augmentation réelle des inscriptions.

Plus précisément, près de 4 programmes sur 5 de MBA à temps plein sur 2 ans aux États-Unis font état d'une croissance du nombre de candidats nationaux. Globalement, la proportion de programmes enregistrant une croissance a fortement augmenté en 2020 au cours des dernières années. 67 % des programmes ayant répondu ont déclaré avoir enregistré une augmentation du nombre de candidatures reçues, par rapport à 2019.

