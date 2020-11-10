弗吉尼亚州雷斯顿, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球一流商学院协会组织的管理专业研究生入学考试委员会（GMAC™）今天发布其2020年申请趋势调查报告。GMAC推迟了原定于10月中旬发布的本年度报告，以进一步评估新冠疫情对全球各地区申请趋势的影响。各院校采取了一系列旨在新冠疫情期间为学生提供协助的招生政策，而该报告重点指出了亚太地区、加拿大、欧洲和美国招生趋势的变化。这项报告以评估增长趋势而著称，重点关注国际学生的跨境流动。

总体来看，参与今年调查的1000多个项目中，有67%表示申请人数增加。这包括66%的MBA项目和67%的工商硕士项目。

近期的GMAC申请趋势报告指出了不同竞争地区申请人数增长率的差异。今年，几乎所有地区和项目类型都出现了某种程度的增长，但这种需求增长是在对网上学习、旅行和签证保障的担忧导致更多延期的背景下实现的。整体来看，入学延迟率从2019年的2%上升到2020年的6%。

GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“根据我们对商学院申请趋势进行的观察和分析，今年的情况和以往任何一年都不同。“虽然自新冠疫情爆发以来，学校和学生都无疑面对具有挑战性的环境，但一个不变的因素是对高等商科学位需求的反周期性。随着经济开始倒退，离职进修MBA或工商硕士学位的机会成本降低，因此，我们现在看到更多的人在考虑就读商学院以发展或提升他们的职业前景。”

“今年的申请趋势报告强调了管理专业研究生教育核心的两项非常重要的动态：全球需求增长和对地区定制的需求”，GMAC董事会主席兼西班牙IE商学院院长Martin Boehm表示。“在经济不确定性的背景下，几乎每个地区都有越来越多的人选择攻读高级商科学位。此外我们也看到，商学院在根据特定地区的需求调整招生政策，以适应这种需求。当然，这也正是我们期望从商学院领域看到的那种创新适应性。”

今年的GMAC申请趋势报告针对通过“招生漏斗”辨识出的差异提供了深入见解。“招生漏斗”指的是所接收申请数、录取率、接受率和延期之间的关系。这些数据有助于说明最终带来各地区项目总体入学结果的连接点。考虑到全球疫情期间与学校和申请者相关的行为，这些趋势在当前环境中尤其具有意义。

新冠疫情继续给世界各地都带来影响，但地区招生趋势变化背后的背景则因地区而异。虽然其他地区获录取学生的最终入学率有所下降，但美国仍保持在60%的水平。加拿大和欧洲均下降了5% ，而亚太地区的入学率则从2019年的62%下降到2020年的51%。总体而言，全球入学率从2019年的62%略微下降到2020年的60%。

这一数据的差异很大程度上是由地区间差异造成的，特别是亚太地区（该地区是第一个经历新冠疫情的地区，同时还要应对香港的社会动乱局面）；另外一个主要原因则是各项目在录取政策灵活性方面的差异。

在亚太地区，只有35%的学校表示允许学生延期入学，而在美国的受访学校中，这一比例为61%。这意味着与亚太地区的学校相比，美国学校采取延期入学政策更为广泛。

在欧洲，申请中有近80%来自国际申请者，其中大多申请工商硕士项目。在加拿大，商学院的申请总数中出现了国内学生增多的趋势，与GMAC在过去几年中观察到的国际申请增长较大的情况形成对比。

地区分析

在对2020年和2019年调查做出回应的项目中，加拿大、欧洲和美国的申请总数分别增长了13%、24%和21%，而亚洲则出现整体下降（7%）。

亚太地区

东亚及东南亚地区一所商学院的招生官员在报告中指出：“香港的社会运动以及随后的新冠疫情干扰对MBA招生产生了影响。”

鉴于亚太区域的多样性，与加拿大、欧洲和美国相比，本地区各国之间的差异较大。此外本地区还出现了一些环境异常因素。例如，2019年底香港爆发的抗议活动以及2020年中国大陆新冠肺炎疫情的爆发均抑制了申请数量。同样，印度的申请数量也可能受到疫情造成的前所未有的全国封锁的影响。由于大中华区和印度受访项目中高容量项目报告申请数量减少，该地区其他地方报告的申请增长不足以避免2020年申请总数的整体下滑。

加拿大

大多数项目（84%）都报告来自国内申请者的申请数量出现增长。总体而言，在接受调查的加拿大项目中，有79%表示申请数量相对2019年出现了增长。与欧洲的情况相同，加拿大项目的申请中有40%来自中亚、南亚、东亚及东南亚。

欧洲

欧洲商学院的申请中有80%来自国际学生，这一比例远远超过了其他地区，而且申请者大多倾向于攻读管理学硕士和金融硕士等商业硕士课程。总体而言，与其他地区相比，欧洲项目报告申请总数的增长率更高。72%的受访项目表示申请数量高于2019年。此外，与加拿大的情况相同，欧洲项目的申请中有40%来自中亚、南亚、东亚及东南亚。

美国

在对2019年和2020年调查做出回应的项目中，国内申请的总数增长超过了国际申请。申请美国MBA项目的人数总体上升，而排名较高的商学院则更多地报告了申请人数的增长。排名较高的商学院中，报告国际申请人数增长的比例也相当可观，而排名较低的商学院则未显示这一趋势。然而，国际学生延期入学情况的增加最终会影响到入学人数的实际增长。

具体而言，近4%的美国全职MBA项目表示其国内申请数量出现增长。总体来看，2020年报告申请增长的项目比例与最近数年相比出现激增。67%的受访项目表示其收到的申请数量高于2019年水平。

即将举行的网络研讨会

要了解今年申请趋势报告调查结果的更多信息，请注册2020年11月17日的GMAC网络研讨会。届时一个经验丰富的招生专业人员全球小组将介绍本次调查的主要结果及其影响。

此外，有意向的学生可以在mba.com网站查阅以下文章和其他内容：

2020年MBA申请激增——这对2021年意味着什么？

MBA学位是否物有所值？

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关于GMAC

管理专业研究生入学考试委员会（Graduate Management Admission Council™，GMAC™）是一家由全球一流研究生商学院组成的任务驱动型协会组织。委员会成立于1953年，致力于创建解决方案以促进商学院和学生之间更好地相互发现、评估和沟通。我们代表学校和管理专业研究生教育领域开展工作，同时为寻求高等教育的学生提供指导，确保所有人才都能得到发现。

GMAC为管理专业研究生教育行业提供世界级研究、专业发展机遇以及评估，以推进学生招收工作的技能水平。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，GMAT™）由GMAC所有并管理，是使用最为广泛的研究生商学院入学评估方法，获得全球各地7000余项目承认。GMAC的其他评估方法包括GMAC™的NMAT（NMAT™）考试。这是针对印度、尼日利亚、菲律宾和南非的管理专业研究生项目的入学考试。此外还有Executive Assessment（EA），支持世界各地超过160个项目的入学评估。

我们的管理专业研究生教育资源和信息旗舰门户网站www.mba.com的年访问量超过700万人次，提供课程查找器匹配工具和GMASS™搜索服务，这项以数据驱动的技术帮助报考学生和商学院进行对口匹配。这些平台都是GMAC Connect的组成部分。GMAC Connect作为一整套服务，通过结合我们的市场情报、数据、覆盖面和候选者接触点的招聘解决方案来帮助学校吸引学生。

GMAC的下属机构包括英国的网络出版公司BusinessBecause。该公司提供丰富内容资源帮助学生在申请过程的关键考量和选择阶段确定出适合的商学院；另一家下属机构是The MBA Tour，通过在世界各地组织以工商教育为重点的活动，支持商学院的全球招聘工作。

GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、新加坡、英国和美国设有办事处。如需进一步了解我们的工作，请访问www.gmac.com。

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