維珍尼亞州里斯頓, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的研究生商學院協會 Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) 今天發佈 《2020 年申請趨勢調查報告》 。本年度報告原定於 10 月中發佈，但為了進一步評估 COVID-19 疫情對世界各地申請趨勢的影響，GMAC 決定延遲發佈時間。商學院紛紛採用一系列招生政策，以協助申請人於 COVID-19 疫情期間申請。這份報告以評估增長趨勢而著稱，強調國際學生人數，重點介紹亞太區、加拿大、歐洲和美國的收生趨勢變化。



總體而言，參與今年調查的 1,000 多個課程中，67% 表示申請人數增加。這包括 66% 的 MBA 課程和 67% 的商科碩士課程。

最近的 GMAC 申請趨勢報告指出，不同地區的申請人數增長速度有所不同。今年，幾乎所有地區和課程類型都出現某種形式的增長，但需求增加是由於更多申請人因為擔心網上學習、旅行和簽證問題而選擇延期。總體而言，延期率從 2019 年的 2% 上升至 2020 年的 6%。

GMAC 主席兼行政總裁 Sangeet Chowfla 說：「在觀察和分析與商學院申請相關的趨勢上，今年非常不一樣。在 COVID-19 疫情出現後，整個環境確實對學校和申請人來說都充滿挑戰，但對高級商學位的需求所顯示的逆週期性依然不變。隨著經濟開始下滑，離職攻讀 MBA 或商科碩士的機會成本降低，因此越來越多人在考慮到商學院自我增值或改善 職業發展 前景。」

GMAC 董事會主席兼西班牙 IE 商學院院長 Martin Boehm 說：「今年的申請趨勢報告強調了研究生管理教育中心兩個非常重要的動態：全球需求增加和對區域課程自訂的需求。幾乎每個地區都有越來越多人選擇在經濟不確定的情況下攻讀高級商科學位，我們同樣看到商學院透過針對特定地區需求而度身訂做招生政策來適應這種需求。當然，這正是我們期望商學院界別可展現的創新適應能力。」

今年的 GMAC 申請趨勢報告提供了整個「收生漏斗」中顯示的差異分析，這個術語描述收到的申請量、接受率、學位分配的接受率和延期率的關係。這些數字有助於解釋連接點，最終得出不同地區不同課程的總入學率。鑑於學校和申請人全球疫情期間的行為，這些趨勢在當前環境中尤為重要。

儘管 COVID-19 疫情繼續影響世界各地，但地區收生趨勢變化背後的背景因地區而異。在其他地區，最終收生人數（入學率）有所下降，而美國維持在 60%。加拿大和歐洲都下降了 5%，亞太區的入學率則從 2019 年的 62% 下降到 2020 年的 51%。總體而言，全球入學率從 2019 年的 62% 下降至 2020 年的 60%。

這些數據的差異很大程度上由地區差異引起，特別是在最先出現 COVID-19 疫情的亞太區，同時需要應對香港的社會動盪，以及課程選擇靈活的招生政策方式上的差異。

亞太區只有 35% 的學校允許申請人延期入學，這個數字在美國為 61%。這表示與亞太區的學校相比，美國學校更廣泛採用了延期政策。

在歐洲，收到的申請中有近 80% 來自國際申請人，並且都側重申請商科碩士課程。在加拿大，從申請總數上看，更多本國申請人申請入讀商學院，而前幾年 GMAC 觀察到其國際申請人數增幅更大。

地區分析

在參與 2020 年和 2019 年調查的課程中，加拿大 (13%)、歐洲 (24%) 和美國 (21%) 的申請總數都有上升，而亞洲總體下降 (7%)。

亞太區

正如東亞和東南亞一所商學院的招生人員在報告中所述：「香港的社會運動及隨後的 COVID-19 疫情影響了 MBA 的招生工作。」

亞太區的多元化令其相對於加拿大、歐洲和美國，國家／地區之間的差異更大。此外還有一些環境異常。例如，香港於 2019 年年底進行的抗議活動，以及隨後 2020 年在中國大陸出現的 COVID-19 疫情，都導致申請量下降。同樣，印度的申請量也可能受到疫情帶來的前所未有全國封鎖所影響。鑑於大中華區和印度更多課程的申請量趨勢平坦，該區其他地區報告的申請量增長不足以避免 2020 年整體申請量下降。

加拿大

大多數課程 (84%) 表示申請量增長來自國內申請人。總體而言，參與調查的加拿大課程中，79% 表示收到的申請較 2019 年多。加拿大收到的申請約 40% 來自中亞和南亞，以及東亞和東南亞，與歐洲的數字相同。

歐洲

歐洲學校的申請中，80% 來自國際申請人，遠超其他地區，並極為側重商科碩士課程，例如管理學碩士和金融學碩士。總體而言，與其他地區相比，更高比例的歐洲學校課程表示申請總數有所增長。72% 的課程表示收到的申請較 2019 年多。歐洲收到的申請約 40% 來自中亞和南亞，以及東亞和東南亞，與加拿大的數字相同。

美國

在參與 2019 年和 2020 年調查的課程中，國內申請總數比國際申請總數增長多。雖然美國課程的整體申請量有所增加，但排名較高的學校更有可能表示申請量增長。表示國際申請量增長的排名較高學校的比例也很穩定，而排名較低的學校則沒有看到這種影響。然而，更多國際申請人選擇延期最終可能會限制收生人數的實際增長。

更具體而言，近 80% 的美國兩年全日制 MBA 課程表示國內申請人數量有所增長。總體而言，2020 年表示有增長的課程比例較過往幾年急劇增加。67% 的課程表示收到的申請較 2019 年多。

即將舉行的網路研討會

有關今年申請趨勢報告調查結果的更多資訊， 請登記參與 於 2020 年 11 月 17 日舉行的 GMAC 網絡研討會，期間全球經驗豐富的招生專業人士小組將討論該調查的主要發現及其影響。

此外，對 MBA 有興趣的人士可於 mba.com 存取這些資源及其他文章：

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關於 GMAC

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。於 1953 年成立，我們致力為商學院及申請人創造解決方法，以便更好地發掘、評估和相互聯繫。我們代表學校和研究生管理教育社區開展工作，並指導申請人報讀高等教育，確保沒有人才被忽略。

GMAC 提供頂級的研究、專業發展機會以及研究生管理教育行內評估，旨在推進招生的藝術和科學。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試 (Graduate Management Admission Test™ - GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則，獲全球 7,000 多個課程認可。其他 GMAC 評估包括 NMAT by GMAC™ (NMAT®) 考試，用於入讀印度、尼日利亞、菲律賓和南非的研究生管理課程的考核，以及行政人員評估 (EA)，支持世界各地 160 多個課程取錄學生的需求。

我們的研究生管理教育資源及資訊旗艦入口網站 www.mba.com，每年都有 700 萬次瀏覽，其中包括課程搜尋匹配工具及 GMASS™ 搜尋服務，這種資料驅動的技術有助連接申請人及商學院。這些平台是 GMAC Connect 的一部分，GMAC Connect 提供的一系列服務，可幫助學校透過結合我們市場情報、數據、覆蓋範圍和申請人接觸點的招生解決方案來吸引學生。

GMAC 的子公司包括總部位於英國的網上出版公司 BusinessBecause，這是一個內容豐富的網站，可幫助學生在進修旅程的關鍵考慮和選擇階段確定合適的商學院；而 MBA Tour 則透過在全球籌辦針對商業教育的活動來支持商學院的全球招生工作。

GMAC 是一家全球性組織，在中國、印度、新加坡、英國和美國都設有辦事處。如欲進一步了解我們的工作，請瀏覽 www.gmac.com。

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