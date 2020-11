BRUXELLES, Belgique, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Hyperloop a accompli aujourd'hui une étape historique en réussissant le premier voyage de personnes dans une capsule hyperloop.



« Ces dernières années, l'équipe de Virgin Hyperloop s'est employée à faire de sa technologie révolutionnaire une réalité », a déclaré Sir Richard Branson, fondateur du groupe Virgin. « Grâce au succès de l'essai d'aujourd'hui, nous prouvons que cet esprit d'innovation va modifier réellement la façon dont les gens vivent, travaillent et voyagent partout dans le monde au cours des années qui viennent », a-t-il ajouté.

Depuis ses étapes initiales jusqu'à la démonstration réussie d'aujourd'hui, la campagne de test a été supervisée par le certificateur indépendant ISA (Independent Safety Assessor) agréé par le secteur. Après avoir subi un examen de sécurité rigoureux et exhaustif, le véhicule XP-2, récemment présenté au public, a dévoilé de nombreux systèmes de sécurité essentiels parmi ceux qui équiperont un nouveau système hyperloop commercial. Il est notamment doté d'un système de commande de pointe capable de détecter les situations non nominales et de déclencher rapidement les réponses d'urgence appropriées.

« Si vous saviez le nombre de fois où l'on me pose la question de savoir si l'hyperloop est sûr ! », a commenté Jay Walder, président-directeur général de Virgin Hyperloop.« Grâce à l'essai avec passagers que nous avons réalisé aujourd'hui, nous répondons à cette question par l'affirmative, en démontrant que Virgin Hyperloop est non seulement capable de placer une personne en toute sécurité dans un environnement sous vide, mais aussi que la société déploie une approche réfléchie de la sécurité en la faisant valider par un tiers indépendant ».

Josh Giegel, co-fondateur et directeur technologique, et Sara Luchian, responsable de l'expérience passagers, ont été les premiers voyageurs au monde à emprunter ce nouveau type de transport. L'essai s'est déroulé sur le site DevLoop d'une longeur de 500 mètres créé par Virgin Hyperloop à Las Vegas, dans le Nevada, où la société avait précédemment procédé à plus de 400 tests sans occupants.

« Lors de nos premiers essais dans un garage il y a plus de 6 ans, l'objectif était simple : transformer la façon dont les gens se déplacent », explique Josh Giegel, cofondateur et directeur technologique de Virgin Hyperloop. « Nous avons aujourd'hui accompli un pas de géant vers ce rêve ultime, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous les gens qui sont impatients de voyager dans une fusée en restant sur Terre ».

Les occupants ont effectué leur premier déplacement à bord du véhicule XP-2 récemment dévoilé au public, qui a été conçu sur mesure par le Bjarke Ingels Group en plaçant la sécurité et le confort des occupants au cœur des priorités. Bien que le véhicule de production, de dimensions supérieures, soit appelé à accueillir jusqu'à 28 passagers, la capsule XP-2 biplace a été construite afin de démontrer que les passagers pouvaient effectivement voyager en toute sécurité à bord d'un véhicule hyperloop.

« L'enjeu de l'hyperloop est bien plus que technologique. C'est ce qu'il permet qui est important : les voyages que vous pourriez effectuer entre Paris et Berlin, entre Lisbonne et Madrid, ou entre Varsovie et Prague », a déclaré Sara Luchian, responsable de l'expérience passagers pour Virgin Hyperloop. « Pour moi, c'est l'expérience du passager qui relie tout. Et quelle meilleure façon y a-t-il de concevoir l'avenir que d'en faire soi-même l'expérience ? », a-t-elle commenté.

Cette annonce s'appuie sur des progrès significatifs réalisés en Europe. La Direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne ( DGMOVE) a organisé, au cours de ces deux dernières années, de nombreux ateliers avec des sociétés hyperloop, en collaboration avec des autorités réglementaires et des organismes de normalisation, ce qui a conduit à l'établissement d'une base visant à définir les blocs fonctionnels et les exigences de sécurité d'un système hyperloop. La Commission européenne conduit actuellement une étude de neuf mois qui vise à mettre au point une approche réglementaire de la sécurité au niveau européen. Les résultats de cette enquête serviront de fondement à la Commission pour établir la politique réglementaire des technologies hyperloop. Des discussions actives sont également en cours avec plusieurs autorités de régulations européennes.

Cet élan, combiné à la décision de construire un Centre de certification Hyperloop aux États-Unis, ainsi qu'à la démonstration de sécurité historique réalisée aujourd'hui, ouvrira la voie à la certification des systèmes hyperloop, une étape cruciale dans l'évolution vers des projets commerciaux, y compris en Europe.

En combinant un moteur électrique ultra-efficace, la lévitation magnétique et un environnement à faible coefficient de traînée, les systèmes hyperloop peuvent transporter plus de personnes qu'un métro, à des vitesses comparables au vol aérien et avec zéro émission directe. En poursuivant un objectif de certification sur le plan de la sécurité d'ici 2025 et un début des opérations commerciales d'ici 2030, le système Hyperloop 100 % électrique de Virgin pourrait jouer un rôle décisif dans la réalisation de l'objectif de neutralité climatique du Green Deal européen.

À propos de Virgin Hyperloop

Virgin Hyperloop est la seule entreprise au monde à avoir testé avec succès sa technologie hyperloop à grande échelle, inaugurant le premier mode de transport de masse inédit depuis plus de 100 ans. La société a exploité avec succès un véhicule hyperloop à grande échelle utilisant une propulsion électrique et une lévitation électromagnétique dans des conditions proches du vide, réalisant une forme fondamentalement nouvelle de transport qui est à la fois plus rapide, moins chère et plus durable que les modes existants. La société travaille aujourd'hui avec des gouvernements, des partenaires et des investisseurs dans le monde entier pour faire de l'hyperloop une réalité dans quelques années plutôt que dans plusieurs décennies. Apprenez-en plus sur la technologie, la vision et les projets en cours de Virgin Hyperloop ici .

