The newly-unveiled hyperloop vehicle that transported the first passengers, Josh Giegel, and Sara Luchian, for this historic test.

BRUSSEL, België, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Hyperloop heeft vandaag geschiedenis geschreven door de eerste mensen met succes in een hyperlooppod te laten reizen.



“De afgelopen jaren heeft het Virgin Hyperloop-team gewerkt aan het realiseren van deze baanbrekende technologie,” aldus Sir Richard Branson, oprichter van de Virgin Group. “Met de succesvolle test van vandaag hebben we aangetoond dat deze drang naar innovatie inderdaad de manier gaat veranderen waarop mensen overal ter wereld de komende jaren zullen leven, werken en reizen.”

De testcampagne, van de beginfasen tot aan de succesvolle demonstratie van vandaag, stond onder toezicht van de door de branche erkende Independent Safety Assessor (ISA) Certifer . Het onlangs onthulde XP-2-voertuig, dat een rigoureus en grondig veiligheidsproces heeft ondergaan, bevat een groot aantal veiligheidskritische systemen voor een commercieel hyperloopsysteem en is uitgerust met een geavanceerd besturingssysteem dat een niet-nominale status kan detecteren en snel passende noodmaatregelen kan activeren.

“Ik kan de keren niet tellen dat mij is gevraagd of de hyperloop wel veilig is,” aldus Jay Walder, CEO van Virgin Hyperloop. “Met de passagierstest van vandaag hebben we deze vraag met succes beantwoord en hebben we laten zien dat Virgin Hyperloop niet alleen veilig een persoon in een pod in een vacuümomgeving kan plaatsen, maar ook een doordachte aanpak van veiligheid heeft die door een onafhankelijke derde partij is gevalideerd.”

Josh Giegel, medeoprichter en Chief Technology Officer, en Sara Luchian, Director of Passenger Experience, waren de eerste personen ter wereld die een rit maakten in deze nieuwe vorm van vervoer. De test vond plaats op de 500 meter lange DevLoop-testlocatie van Virgin Hyperloop in Las Vegas, Nevada, waar het bedrijf eerder meer dan 400 tests zonder passagiers heeft uitgevoerd.

“Toen we ruim 6 jaar geleden in een garage van start gingen, hadden we een eenvoudig doel: de manier veranderen waarop mensen zich verplaatsen,” aldus Josh Giegel, medeoprichter en Chief Technology Officer van Virgin Hyperloop. “Vandaag hebben we een enorme stap gezet in de richting van verwezenlijking van die ultieme droom, niet alleen voor mij, maar voor iedereen ter wereld die geïnteresseerd is in dit soort ambitieuze projecten.”

De inzittenden maakten hun eerste reis in het onlangs onthulde XP-2-voertuig, ontworpen door Bjarke Ingels Group , op maat gebouwd met het oog op de veiligheid en het comfort van de inzittenden. Hoewel het productievoertuig groter zal zijn en plaats zal bieden aan maximaal 28 passagiers, is dit XP-2-voertuig met 2 zitplaatsen gebouwd om aan te tonen dat passagiers ook echt veilig kunnen reizen in een hyperloopvoertuig.

“Hyperloop is zoveel meer dan alleen de technologie. Het biedt mogelijkheden: even op en neer van Parijs naar Berlijn, van Lissabon naar Madrid of van Warschau naar Praag,” aldus Sara Luchian, Director of Passenger Experience voor Virgin Hyperloop. “Voor mij is dit allemaal gerelateerd aan de passagierservaring. En wat is een betere manier om de toekomst te ontwerpen dan deze zelf te ervaren?”

Deze aankondiging bouwt voort op de aanzienlijke vooruitgang in Europa. Het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie (DGMOVE) heeft de afgelopen 2 jaar een groot aantal workshops gehouden met hyperloopbedrijven in samenwerking met regelgevende instanties en normalisatie-instituten, wat heeft geleid tot de vaststelling van een basislijn voor de functionele blokken van een hyperloopsysteem en de veiligheidseisen. De Europese Commissie voert momenteel een 9 maanden durend onderzoek uit om een veiligheidsreguleringsaanpak voor Europa te ontwikkelen, waarvan de resultaten door de Commissie zullen worden gebruikt om het regelgevingsbeleid voor hyperlooptechnologieën te ontwikkelen. Er worden momenteel ook besprekingen gevoerd met diverse Europese regelgevende instanties.

Dit momentum maakt, in combinatie met de beslissing om in de VS een Hyperloop Certification Center te bouwen en met de historische veiligheidsdemonstratie van vandaag, de weg vrij voor de certificering van hyperloopsystemen. Dit is een belangrijke stap in de richting van commerciële projecten, waaronder die in Europa.

Dankzij een combinatie van een uiterst efficiënte elektromotor, magnetische levitatie en een omgeving met weinig wrijving kunnen hyperloopsystemen meer personen vervoeren dan een metro, op vliegtuigsnelheden en zonder directe uitstoot. Met het doel om in 2025 een veiligheidscertificaat te hebben en tegen 2030 commerciële activiteiten te starten, zou het 100% elektrische Virgin Hyperloop-systeem een sleutelrol kunnen vervullen bij het bereiken van de klimaatneutraliteitsdoelstelling van de Europese Green Deal.

Over Virgin Hyperloop

Virgin Hyperloop is het enige bedrijf ter wereld dat de hyperlooptechnologie met succes op schaal heeft getest en de eerste nieuwe vorm van massatransport in meer dan 100 jaar heeft geïntroduceerd. Het bedrijf heeft met succes een hyperloopvoertuig op ware grootte met behulp van elektrische voortstuwing en elektromagnetische levitatie in een bijna-vacuüm geëxploiteerd, waardoor een fundamenteel nieuwe vorm van vervoer wordt gerealiseerd die sneller, veiliger, goedkoper en duurzamer is dan de bestaande manieren van vervoer. Het bedrijf werkt momenteel samen met overheden, partners en investeerders wereldwijd om de hyperloop in enkele jaren, in plaats van enkele decennia, te realiseren. Meer informatie over de technologie, visie en lopende projecten van Virgin Hyperloop vindt u hier .

Informatie voor de media

Informatie voor de media vindt u hier . Geef als bronvermelding Virgin Hyperloop op.

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b96099f-e695-4427-99cb-2a5b64302a27