TORONTO, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé, la plus importante société dans le domaine des TI en santé au Canada, Canada Vie , un chef de file en assurance, en gestion du patrimoine et en avantages sociaux, et Innomar Strategies , un fournisseur de services de soutien aux patients de premier plan, ont annoncé conjointement le lancement de la première solution d’autorisation préalable électronique de médicament au Canada. Dans le cadre d’un programme pilote qui évaluera la valeur et les avantages potentiels pour les utilisateurs, les entreprises mettront à l’essai le processus numérisé afin de traiter les demandes d’autorisation préalable pour les ordonnances et d’évaluer son incidence sur l’efficacité du processus, la constance des résultats d’adjudication, et l’expérience globale du promoteur de régime et des membres.



« L’innovation est dictée par la nécessité, et cette offre est née de l’écoute attentive des besoins du secteur des régimes d’assurance maladie du Canada », explique Laura Mensch, vice-présidente, Gestion des régimes d’assurance maladie à TELUS Santé. « Collaborer avec un chef de file comme Canada Vie nous permet de créer et de valider une expérience numérique unique pour tous les intervenants du continuum des régimes d’assurances maladie. Il s’agit d’une étape importante dans notre mission d’exploiter la puissance de la technologie pour dynamiser l’ensemble de l’industrie, optimiser les systèmes entiers et propulser la gestion des régimes d’assurances maladie vers le futur. »

Fonctionnement

Une autorisation préalable est accordée pour certains médicaments sur ordonnance afin de déterminer si un membre du régime est autorisé à recevoir une couverture pour ce médicament précis. Les solutions numériques d’autorisation préalable électronique, qui sont disponibles dans d’autres pays, aident à améliorer l’efficacité du système et les gains de productivité, permettant de réduire le temps consacré à remplir les demandes d’autorisation préalable. Puisque les demandes devraient augmenter au Canada en raison de l’utilisation accrue des médicaments de spécialité et de l’arrivée d’autres médicaments sur le marché, la solution d’autorisation préalable électronique de TELUS Santé devrait avoir une incidence importante sur l’ensemble du secteur des régimes d’assurances maladie.

Grâce à la nouvelle solution d’approbation préalable électronique de TELUS Santé, les médecins et le personnel des programmes de soutien aux patients peuvent facilement amorcer le processus d’autorisation préalable par l’entremise d’un portail web. Ils peuvent remplir tous les formulaires nécessaires, obtenir des signatures électroniques et transmettre les résultats numériques directement aux assureurs et payeurs. Cela assure que toute l’information est soumise aux fins de traitement et permet d’éviter les retards ainsi que de nombreux échanges entre les parties prenantes.

La solution d’approbation préalable électronique prend en charge :

Les promoteurs et les membres de régimes d’avantages sociaux , en offrant un processus d’autorisation préalable plus efficace et plus rapide, en accélérant l’accès aux médicaments et en simplifiant l’expérience globale en matière d’avantages sociaux;



, en offrant un processus d’autorisation préalable plus efficace et plus rapide, en accélérant l’accès aux médicaments et en simplifiant l’expérience globale en matière d’avantages sociaux; Les médecins et leur personnel , en réduisant le temps consacré à la gestion des formulaires, ainsi que les délais de traitement, ce qui permet de consacrer plus de temps aux patients;



, en réduisant le temps consacré à la gestion des formulaires, ainsi que les délais de traitement, ce qui permet de consacrer plus de temps aux patients; Les assureurs et les payeurs , en rendant le processus d’adjudication plus rapide et plus efficace, tout en générant des résultats constants qui contribuent à une diminution des demandes de renseignement auprès des centres d’appels et à une meilleure expérience pour les promoteurs de régimes et leurs membres; et



, en rendant le processus d’adjudication plus rapide et plus efficace, tout en générant des résultats constants qui contribuent à une diminution des demandes de renseignement auprès des centres d’appels et à une meilleure expérience pour les promoteurs de régimes et leurs membres; et Les fournisseurs de programmes de soutien aux patients, en simplifiant les processus, ce qui peut accroître l’efficacité des flux de travail et donner accès aux tendances et aux mesures déclarées, améliorant ainsi l’expérience client.

« Notre collaboration avec TELUS Santé et Innomar Strategies vise à faciliter les choses pour nos clients », affirme Ryan Weiss, vice-président, Produits et expérience client, Assurance collective, à Canada Vie. « La nouvelle solution numérique d’approbation préalable électronique de TELUS Santé a pour but d’améliorer ce qui était un processus long et fastidieux pour toutes les personnes concernées, et nous sommes persuadés qu’elle permettra d’accélérer les décisions en matière de couverture. Elle fait partie de notre stratégie visant à accroître les options numériques pour les membres et les promoteurs, et à améliorer continuellement l’expérience client. Ces efforts sont particulièrement importants à l’heure actuelle, alors qu’il est de plus en plus nécessaire de réduire les contacts en personne en raison de la pandémie – commodité et sécurité vont de pair. »

« Tandis que la demande de médicaments de spécialité augmente au Canada, il est essentiel d’améliorer le processus de communication entre les patients, les médecins et les payeurs et les programmes de soutien aux patients », rappelle Sandra Anderson, première vice-présidente, Commercialisation et stratégie, à Innomar Strategies, qui fait partie d’AmerisourceBergen. « À Innomar Strategies, nous continuons d’investir dans les technologies et les solutions numériques qui contribuent à améliorer l’expérience des patients et à répondre aux besoins changeants de nos clients. À ce titre, nous sommes heureux de collaborer avec TELUS Santé et Canada Vie pour évaluer la valeur d’un nouvel outil numérique qui pourrait simplifier le processus d’approbation préalable et accélérer l’accès des patients à un traitement. »

À propos de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie offre des produits d’assurance, de gestion du patrimoine et d’avantages sociaux de premier plan qui visent à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise partout au Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses.

Le 1er janvier 2020, La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont devenues une seule compagnie : Canada Vie. Aujourd’hui, nous servons fièrement plus de 13 millions de clients d’un océan à l’autre.

Suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram , YouTube et LinkedIn .

À propos d’Innomar Strategies

Innomar Strategies, qui fait partie d’AmerisourceBergen, est le plus important fournisseur de services dans l’industrie biopharmaceutique spécialisée au Canada. Nous offrons des solutions de commercialisation de bout en bout pour améliorer l’accès aux produits, accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et améliorer les soins aux patients. Services-conseils stratégiques, programmes de soutien aux patients, services cliniques et infirmiers, de même que services de distribution de produits spécialisés et pharmacies de spécialité ne sont que quelques-uns de nos principaux domaines de spécialisation. Nous travaillons en étroite collaboration avec les fabricants, les professionnels de la santé, les pharmacies et les payeurs pour nous assurer que les patients ont un accès continu et fiable aux médicaments de spécialité. Grâce à notre approche intégrée et à notre engagement en matière de soins de première qualité, nous aidons le patient à se conformer au traitement pour en optimiser les résultats. Visitez-nous à innomar-strategies.com .

À propos de TELUS Santé et Solutions de paiement

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques, comme les télésoins à domicile, les dossiers médicaux et de santé électroniques, les soins virtuels, la gestion d’avantages sociaux et d’officine ainsi que les services d’intervention en cas d’urgence. Grâce à la puissance de la technologie, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé afin d’améliorer la santé des Canadiens tout en aidant les médecins, les pharmaciens, les autorités sanitaires, les fournisseurs de soins de santé paramédicaux, les assureurs, les employeurs et les citoyens à mieux collaborer et à être plus efficaces et plus productifs. TELUS Solutions de paiement complète les solutions de santé en offrant des solutions de paiement et de prêt sécurisées et conformes aux normes de l’industrie qui relient les prêteurs, les payeurs, les assureurs, les fournisseurs de soins de santé complémentaires et les institutions financières à leurs clients à l’échelle du Canada.

Pour en savoir davantage, visitez telussante.com et telus.com/solutionsdepaiement .

