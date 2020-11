MONTRÉAL, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners et Walmart Canada sont fiers d’annoncer que la campagne de dons organisée pour la rentrée scolaire a permis de récolter une somme record cette année, soit 3,7 millions de dollars.



Ces dons sont plus que jamais nécessaires, puisque 1 enfant sur 3 entame actuellement sa journée d’école le ventre vide. Grâce à la générosité des clients de Walmart et au travail accompli par les associés pour promouvoir la campagne, des milliers d’enfants pourront continuer de s’épanouir et d’acquérir de saines habitudes alimentaires en bénéficiant des programmes de petits déjeuners du Club.

Walmart avait amorcé la campagne en grand en annonçant un don de 1 million de dollars. Les clients sollicités par les associés de Walmart ont contribué la généreuse somme de 2,7 millions de dollars.

« Notre engagement à combattre la faim et l’insécurité alimentaire pour améliorer la vie des familles est plus fort que jamais, surtout en cette période difficile », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice des ressources humaines et des affaires générales à Walmart Canada. « Nous sommes époustouflés par l’élan de générosité des Canadiennes et des Canadiens, et absolument ravis de pouvoir remettre un don aussi substantiel au Club des petits déjeuners. »

« Le Club est chanceux de pouvoir compter sur l’appui de partenaires dévoués qui comprennent toute l’importance d’offrir tous les jours un petit déjeuner nutritif aux enfants, pour qu’ils aient l’occasion d’atteindre leur plein potentiel », renchérit Tommy Kulczyk, directeur général du Club. « Walmart Canada est notre plus grand partenaire. Mille mercis pour 18 ans de généreux soutien! »

Depuis ses débuts avec le Club des petits déjeuners, en 2002, Walmart Canada a donné et recueilli plus de 50 millions de dollars. Ce partenariat a été d’une immense aide pour le Club et son réseau pancanadien de 1 887 écoles, ainsi capables de nourrir plus de 257 000 élèves chaque jour.

À propos du Club des petits déjeuners

Titulaire de l’agrément d’Imagine Canada, qui reconnaît l’efficacité de sa gouvernance, le Club fournit bien plus que des petits déjeuners : son approche s’adapte de façon optimale aux besoins locaux et table sur l’engagement, l’estime de soi et le renforcement des capacités. Le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 257 000 élèves dans 1 887 écoles primaires et secondaires partout au pays. Pour en savoir plus, visitez clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Utilisez nos mots-clics de campagne #RentreeSansFaim et #NourrirNosEnfants.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de 400 succursales à l’échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Son magasin en ligne, Walmart.ca, est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Comptant plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l’un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes d’ici. Son vaste programme philanthropique, qui soutient les familles canadiennes dans le besoin depuis 1994, a permis de recueillir et de donner plus de 400 millions de dollars pour des organismes de bienfaisance de chez nous. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

