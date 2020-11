MONTRÉAL, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que le conseil d’administration a nommé Robert Wares, présentement président du conseil, au poste de chef de la direction de la Société, et Killian Charles au poste de président de la Société.



M. Charles travaille présentement pour Métaux Osisko inc., une société de développement axée sur le zinc, et a auparavant travaillé chez Integra Gold Inc., une société de développement aurifère. M. Charles a aussi travaillé comme analyste minier chez IAVM Marché des capitaux et Valeurs mobilières Banque Laurentienne, où il couvrait le marché des sociétés minières juniors et des producteurs à petite capitalisation boursière. M. Charles est diplômé de l’Université McGill en Sciences de la Terre et des planètes. Il a été convenu qu’il garderait ses fonctions de vice-président au développement des affaires chez Métaux Osisko inc. durant une période de transition d’environ six mois.

Robert Wares, président du conseil et chef de la direction, a déclaré : « Au nom de Brunswick, il me fait plaisir d’accueillir Killian au poste de président de la Société; son expertise nous sera très précieuse alors que nous développerons Exploration Brunswick en une société d’exploration dominante pour les métaux de base et les métaux précieux dans l’Est du Canada. »

M. Killian Charles, président de BRW, a pour sa part indiqué : « Je suis très heureux de me joindre à Exploration Brunswick alors que la Société complète sa transition en société d’exploration focalisée dans l’Est du Canada. Au cours des six derniers mois, nous avons construit un portefeuille de projets très prometteurs chez BRW, incluant le projet aurifère Fundy récemment annoncé, une option sur le projet CMB de Métaux Osisko, tous deux au Nouveau-Brunswick, et le projet de métaux de base Waconichi au Québec. Nous croyons fermement que l’épuisement des réserves de toutes les substances métalliques sera un thème récurrent au cours de la prochaine décennie, et nous plaçons BRW en position de tirer pleinement profit des opportunités qui émergeront. »

Par ailleurs, la Société a attribué 300 000 options (« options ») d’achat d’actions ordinaires (« actions ordinaires ») de la Société au président qui vient d’être nommé, au prix d’exercice de 0,195 $ par action ordinaire. Les droits rattachés aux options seront acquis en quatre tranches égales à chaque date d’anniversaire de l’attribution au cours des quatre premières années, et les options pourront être exercées en tout temps suivant l’acquisition des droits pendant un terme de cinq ans.

En date d’aujourd’hui, 3 900 000 options ont été attribuées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société, ce qui correspond à 3,3 % des actions émises et en circulation de la Société.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société, anciennement Les Ressources Komet inc., fait partie du Groupe Osisko et est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. Elle a mis tous ses actifs africains en vente et se concentre désormais sur l’exploration et le développement de propriétés aurifères et de métaux de base dans l’Est du Canada. Ses projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet aurifère Fundy) et des projets de métaux de base de type SMV au sein du camp minier de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi).

Relations avec les investisseurs/Demandes d’information

M. Killian Charles, président (info@brwexplo.ca)

