Les résultats d’Alstom au premier semestre 2020/21

Niveau de prises de commande lié au décalage anticipé de l’activité commerciale vers le S2, avec un carnet de commandes robuste à 40 mds€

Chiffre d’affaires de 3,5 mds€ après un T1 impacté par le confinement et le retour à la normale des opérations au T2

Marge d’exploitation ajustée résiliente à 7,5 % soutenue par une amélioration continue de la marge brute

Cash-Flow libre de (253) m€ impacté par la crise du Covid-19

Étapes majeures franchies dans le projet d’acquisition de Bombardier Transport

Perspectives solides pour le S2 et perspectives confirmées pour 2022/23, soutenues par un fort potentiel commercial et des perspectives positives à moyen terme du marché ferroviaire

10 Novembre 2020 – Au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2020/21 (entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2020), Alstom a enregistré 2,7 milliards d’euros de commandes et le chiffre d’affaires a atteint 3,5 milliards d’euros. Le ratio commandes sur chiffre d’affaires s’est établi à 0,8. Le résultat d’exploitation ajusté s’est élevé à 263 millions d’euros menant à une marge d’exploitation ajustée de 7,5 %. Le résultat net (des activités poursuivies, part du groupe) s’est élevé à 161 millions d’euros. Le Cash-Flow libre s’est élevé à (253) millions d’euros.

À 40 milliards d’euros le 30 septembre 2020, le carnet de commandes actuel donne une bonne visibilité sur les futures ventes.

Chiffres clés

(en millions d’euros) Semestre clos

30 septembre 2019 Semestre clos

30 septembre 2020 % variation publiée % variation organique Données publiées Carnet de commandes 41 330 40 001 (3) % 2 % Commandes reçues 4 618 2 652 (43) % (42) % Chiffre d’affaires 4 140 3 518 (15) % (13) % Résultat d’exploitation ajusté1 319 263 (18) % Marge d’exploitation ajustée1 7,7% 7,5% Résultat net des activités poursuivies, part du groupe 213



161 Cash-flow libre (19) (253)

1 Résultat d’exploitation ajusté intégrant la contribution de CASCO pour les deux périodes

“Au cours du premier semestre, l’activité commerciale du Groupe a été impactée tel qu’anticipé par un décalage des appels d’offres vers le second semestre dans le contexte de la crise sanitaire. Néanmoins, nous avons réussi à sécuriser d’importants contrats notamment en Asie du Sud-Est et en Asie Centrale. Nous sommes confiants que les divers plans de relance et la demande croissante de solutions de mobilité propre conduiront à une reprise solide du marché, qui se traduit dans la dynamique commerciale du second semestre. La production est revenue à un niveau normal au deuxième trimestre. Nous sommes fiers d’avoir livré certains contrats majeurs, comme des solutions de métro clés en main à Dubaï et au Mexique. Enfin, ces derniers mois, nous avons franchi des étapes majeures dans le processus d’acquisition de Bombardier Transport, et nous anticipons la réalisation de la transaction au premier trimestre 2021” a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d’Alstom.

***

Situation stratégique et commerciale

Le premier semestre 2020/21 marque la deuxième année de la stratégie Alstom in Motion (AiM) annoncée par Alstom le 24 juin 2019 et qui affiche une ambition précise : être l’acteur mondial le plus innovant du marché pour une mobilité durable et intelligente. Le Groupe continue de bien progresser sur les priorités AiM :

Croître en offrant une plus grande valeur à nos clients Commandes et chiffre d’affaires

Le Groupe a enregistré 2 652 millions d’euros de commandes au cours du premier semestre 2020/21. Cela est à comparer avec les 4 618 millions d’euros de commandes pour la même période l’année dernière. Cette baisse était attendue, en conséquence du décalage de l’activité commerciale dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.

Alstom a principalement signé des contrats de Matériel Roulant et de Service, notamment le tramway de Nantes en France, une option pour du matériel roulant avec la maintenance associée suite à l’exécution de contrats existants en AMECA, et le renouvellement d’un contrat de maintenance complet au Mexique. Alstom a également enregistré une commande de métro clé en main à Taiwan, une nouvelle génération de postes d’aiguillage digitaux en France ainsi qu’un contrat de signalisation et d’infrastructure dans le cadre d’un projet de modernisation en Roumanie.

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes a atteint 40 milliards d’euros, conférant une bonne visibilité sur les ventes futures. Le ratio commandes sur chiffre d’affaires a atteint 0,8, reflétant l’impact de la crise du Covid-19.

Au cours du premier semestre 2020/21, le chiffre d’affaires d’Alstom a atteint 3 518 millions d’euros, en baisse organique de 13 %. Cette baisse est principalement liée à l’impact de la crise du Covid-19, en particulier durant la période de confinement au premier trimestre où certaines de nos unités de production et des fournisseurs ont dû temporairement ralentir leurs opérations. Les opérations au second trimestre sont revenues à leur niveau normal avec un chiffre d’affaires de 2 011 millions d’euros, en hausse par rapport aux 1 507 millions d’euros du premier trimestre.

Au S1 2020/21, le chiffre d’affaires de l’activité Matériel Roulant a atteint 1 713 millions d’euros (baisse organique de 8 %) en raison de la reconnaissance du chiffre d’affaires affectée pendant la période de confinement, notamment en Europe. Le chiffre d’affaires de l’activité de Signalisation s’est élevé à 691 millions d’euros (baisse organique de 2 %), une diminution modérée du fait du décalage dans l’installation des produits pendant le confinement suivie d’une reprise au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires de l’activité Services a atteint 662 millions d’euros (baisse organique de 5 %) en lien avec la réduction du trafic ferroviaire au cours du premier trimestre suivie d’une normalisation au cours du deuxième trimestre et de l’exécution du carnet de commandes croissant. Le chiffre d’affaires de l’activité Systèmes est en baisse à 452 millions d’euros (baisse organique de 42 %) du fait de la décélération attendue sur les projets de systèmes de Dubaï et de Riyad, de la fin d’un contrat au Panama et de l’impact des mesures de confinement.

Au second trimestre 2020/21, l’ensemble des lignes de produits ont connu une croissance organique positive par rapport au second trimestre de l’année précédente à l’exception des Systèmes du fait de la décélération anticipée des projets, en baisse de -35 %. Comparé au second trimestre de l’année dernière, le Matériel Roulant progresse de +10 % en organique avec une montée en puissance des grands projets, les Services de +8% en organique et la Signalisation de +3 % en organique.

Acquisition

Le 30 juin 2020, Alstom a acquis IBRE (depuis renommé Alstom IBRE), société spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou en acier pour les trains à grande vitesse, interurbains, régionaux, suburbains, les tramways et métros. Avec cette acquisition, Alstom renforce ses capacités internes en matière de système de freinage ferroviaire, élément essentiel à la performance dynamique globale des trains. IBRE a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros en 2019.

Indice boursier

En septembre 2020, le comité de pilotage des indices Euronext a décidé d’inclure Alstom dans la liste des 40 valeurs composant l’indice français du CAC40. Cette inclusion est effective depuis le lundi 21 septembre 2020.

Innover en devenant pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes

Malgré la crise du Covid-19, Alstom a maintenu ses capacités d’innovation avec un niveau de dépenses nettes de recherche et développement à 125 millions d’euros, soit 3,6 % du chiffre d’affaires pour le premier semestre 2020/21.

Au cours du premier semestre, Alstom a conclu plusieurs accords en Europe pour façonner la mobilité du futur avec les trains à hydrogène. Le train à hydrogène Coradia iLint a réalisé avec succès une phase de tests approfondis à Groningen, aux Pays-Bas, obtenant l’autorisation de circuler sur le réseau ferroviaire national et s’adaptant parfaitement au service commercial en vigueur. En outre, après des essais en exploitation fructueux en Allemagne, le train Coradia iLint va à présent faire ses preuves en Autriche, où il transportera pendant trois mois des passagers sur des itinéraires géographiquement difficiles. Au Royaume-Uni, Eversholt Rail et Alstom ont annoncé un plan audacieux afin d’accélérer le développement de l’industrie des trains à hydrogène, avec un investissement dans les trains à hydrogène Breeze. Pour ce faire, Alstom va reconstruire les trains électriques de classe 321 d'Eversholt Rail pour qu'ils fonctionnent à l'hydrogène.

En mai 2020, le ministère fédéral de l’économie allemand a décerné à Alstom le prix « Prix de l’innovation pour les bacs à sable réglementaires », lié à un projet de test prévu pour mettre en œuvre l’exploitation des trains autonomes (ATO) dans le cadre de l’exploitation commerciale quotidienne des trains régionaux. Le projet débutera en 2021 avec l’association régionale de la région étendue de Braunschweig, le centre aérospatial allemand (DLR) et l’université technique de Berlin (TU Berlin). Le premier test d’exploitation des trains autonomes est prévu à partir de 2023.

En juin 2020, Alstom a lancé une nouvelle version de Mastria. La solution, qui utilise l’intelligence artificielle, permet aux opérateurs d’adapter facilement et en temps réel leur offre aux exigences diverses de distanciation sociale et de rassemblement public mises en œuvre à la suite de la pandémie de Covid-19. Il a permis au métro de Panama de limiter le taux d’occupation à 40 %, comme recommandé par les autorités sanitaires du pays.

En juillet 2020, Alstom a lancé un nouveau portefeuille produits appelé “Healthier Mobility™” créant des solutions et des produits pour les clients dans 4 domaines : Nettoyage et désinfection, Surfaces de contact, Traitement de l’air et Sans contact et flux passagers. Il rassemble toutes les expertises, connaissances et ressources clés nécessaires pour développer des solutions permettant à ses clients d’exploiter tout en garantissant un haut niveau des conditions sanitaires pour les passagers.

Concevoir, produire et livrer efficacement, en s’appuyant sur le digital

Au cours du premier semestre de l’exercice 2020/21, Alstom a généré un résultat d’exploitation ajusté1 de 263 millions d’euros correspondant à une marge d’exploitation ajustée de 7,5 % à comparer à 319 millions d’euros et 7,7 % pour la même période l’année précédente.

La marge d’exploitation ajustée est résiliente malgré l’impact volume lié à la crise du Covid-19, principalement du fait de l’augmentation de la marge brute. L’amélioration du ratio coûts sur chiffre d’affaires a été obtenue grâce à l’optimisation des capacités de production, l’amélioration de l’efficacité industrielle et la maîtrise des frais généraux. L’augmentation de la part de la Signalisation dans le mix global du chiffre d’affaires de l’entreprise a également eu un impact positif.

De plus, la contribution de la joint-venture CASCO a augmenté du fait d’activités de Signalisation soutenues en Chine.

Pour atténuer l’impact de la crise sanitaire sur les volumes, Alstom a optimisé les frais de ventes, d’appel d’offres et administratif dans toutes les régions et maîtrisé le niveau des investissements en R&D tout en préservant les capacités commerciales et d’innovations.

En dessous du résultat d’exploitation ajusté, Alstom a comptabilisé une charge de 68 millions d’euros liée aux surcoûts de la Covid-19 et aux inefficacités résultantes de la mise en œuvre des mesures sanitaires nécessaires sur l’ensemble des sites Alstom. De plus, 44 millions d’euros liés aux coûts d’acquisition de Bombardier Transport ont été comptabilisés, ainsi que des produits exceptionnels tels que la reprise de dépréciations d’actifs et de provisions.

En conséquence, le résultat net des activités poursuivies (part du groupe) a atteint 161 millions d’euros à comparer à 213 millions d’euros l’année précédente, impacté par l’impact volume de la crise du Covid-19 et par des éléments exceptionnels comptabilisé sous le résultat d’exploitation ajusté.

Une équipe Alstom agile, inclusive et responsable

Reconnaissant que la valeur ajoutée qu’Alstom apporte à ses clients repose fortement sur ses employés, Alstom s’engage à offrir à ses salariés le meilleur environnement de travail et la meilleure expérience employé possible. En octobre 2020, cet engagement a été récompensé par la notation de gestion durable du Wall Street Journal qui a classé Alstom 1er dans la catégorie Capital Humain et 34ème au global.

En juillet 2020, Alstom a reçu un autre renouvellement pour 3 ans de son accréditation ISO 37001, certification anti-corruption. La norme ISO 37001 est une norme internationale s’assurant que les organisations préviennent, détectent et combattent la corruption à travers une évaluation rigoureuse afin d’obtenir cette certification. Ce renouvellement constitue une autre étape importante dans les efforts continus d’Alstom pour améliorer l’efficacité de son programme d’intégrité.

***

Un bilan solide

Au cours du premier semestre de l’exercice 2020/21, le Cash-Flow libre du Groupe a été négatif à (253) millions d’euros. Ce décaissement est dû en majeure partie à la baisse de la rentabilité, au décalage des encaissements du fait de la situation sanitaire, à une hausse anticipée des stocks liée à l’accélération de la production de gros projets de Matériel Roulant ainsi qu’à un niveau d’acomptes plus faible du fait du décalage de l’activité commerciale du premier vers le second semestre.

Le Groupe possède une trésorerie brute 1 953 millions d’euros à fin septembre 2020. Il dispose également d’une ligne de crédit de 400 millions d’euros et d’une facilité de crédit renouvelable supplémentaire de 1 750 millions d’euros2 mise en place en avril 2020, toutes deux non tirées. En conséquence, les ressources en liquidité du Groupe s’élevaient à 4 103 millions d’euros au 30 septembre 2020. La dette obligataire a atteint 700 millions d’euros au 30 septembre 2020.

La trésorerie nette d’Alstom s’élevait à 843 millions d’euros au 30 septembre 2020, contre 1 178 millions d’euros au 31 mars 2020. Enfin, les capitaux propres ont atteint 3 341 millions d’euros au 30 septembre 2020, contre 3 328 millions d’euros au 31 mars 2020.

***

Etat d’avancement de l’acquisition de Bombardier Transport et calendrier indicatif



Le 31 juillet 2020, la Commission Européenne a approuvé l’acquisition par Alstom de Bombardier Transport. L’approbation de l’opération par la Commission est sujette aux engagements proposés (c.f. communiqué de presse daté du 31 juillet 2020).

Le 16 septembre 2020, Alstom a annoncé la signature du contrat de vente et d’achat avec Bombardier Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour l’acquisition de Bombardier Transport. Le prix a été révisé pour tenir compte du contexte actuel. Le prix d’acquisition est désormais attendu jusqu’à 5,3 milliards d’euros3 à comparer avec la fourchette initiale de 5,8-6,2 milliards d’euros.

Le 7 octobre 2020, un amendement au Document d’enregistrement universel 2019/20 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). A cette même date, l’AMF a également approuvé le prospectus lié aux différentes augmentations de capital au bénéfice de Bombardier Inc. et CDPQ.

Le 29 octobre 2020, une assemblée générale mixte a approuvé toutes les résolutions relatives à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, aux augmentations de capital réservées et à la suppression du droit de vote double. Cette suppression a été approuvée au cours d’une assemblée spéciale des détenteurs d’actions à droits de vote double ce même jour.

L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription est prévue entre le T4 2020 et le S1 2021, sous réserve des conditions de marché.

La réalisation de l’opération est désormais attendue pour le 1er trimestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de réalisation usuelles.

***

Perspectives pour l’exercice fiscal 2020/21

En 2019/20, Alstom a déployé son plan stratégique Alstom in Motion « AiM » afin de réaliser une croissance du chiffre d’affaires et de la marge en ligne avec les objectifs fixés dans le cadre de AiM pour 2022/23.



La crise du Covid-19 affecte négativement la performance financière de l’exercice 2020/21. Néanmoins, à date, Alstom s’attend à un pipeline commercial solide pour le second semestre de l’exercice 2020/21 et observe une reprise forte de la production au cours du second trimestre.

Prenant l’hypothèse que la ‘seconde vague’ du Covid-19 n’affecte pas significativement l’appareil de production ou le potentiel commercial à venir4, Alstom vise les perspectives suivantes pour l’exercice 2020/21 :

Performance commerciale menant à un ratio commande sur chiffre d’affaires supérieur à 1 ;

Chiffre d’affaires compris entre 7,6 milliards d’euros et 7,9 milliards d’euros ;

Une marge d’exploitation ajustée dans la fourchette de 7,7 % - 8,0 % ;

Génération de Cash-flow libre neutre ou positive5.

.





Perspectives de moyen terme pour l’exercice fiscal 2022/23

Les perspectives annoncées lors de la présentation des résultats annuels le 12 mai 2020 sont confirmées.

Périmètre Alstom standalone

Dans le contexte de la crise du Covid-19, l’objectif d’un taux de croissance annuel moyen de 5 % sur la période 2019/20 à 2022/23 devrait être légèrement impacté par le ralentissement temporaire de l’activité d’appel d’offres, mais les objectifs 2022/23 d’une marge opérationnelle ajustée de 9% et une conversion du résultat net en cash-flow libre supérieur à 80 % sont confirmés.

Avec une position de liquidité solide, une capacité démontrée de livrer une exécution et une rentabilité et le lancement rapide d’un plan d’atténuation des coûts et de la trésorerie, le Groupe est confiant dans sa capacité à gérer la crise ainsi que pour saisir les opportunités d’un marché ferroviaire résilient et contribuer à la transition vers des systèmes de transport plus durables.

*

Le rapport de gestion ainsi que les comptes consolidés, approuvés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 10 novembre 2020, sont disponibles sur le site internet d’Alstom : www.alstom.com . Les comptes ont été revus par les auditeurs.

.

A propos d’Alstom Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38 900 collaborateurs.



1 Résultat d’exploitation ajusté incluant la contribution de CASCO pour les deux périodes







2 Avec une échéance de 1 an, une option de prolongation de 6 mois à la discrétion de l’emprunteur et une autre prolongation de 6 mois à la discrétion des prêteurs







3 Fourchette de prix révisée entre 5,5 et 5,9 milliards d’euros. Prix d’acquisition contractuel préliminaire estimé à 5,3 milliards d’euros, après prise en compte des estimés des potentiels ajustements post-réalisation et obligations liés au mécanisme de protection de la position de trésorerie nette de Bombardier Transport. Le montant final du prix d’acquisition sera déterminé sur la base des livres comptables de Bombardier Transport au 31 décembre 2020 et à la date de réalisation de l’opération et des mécanismes convenus dans le contrat d’acquisition.







4 Les perspectives pour exercice fiscal 2020/21 supposent l’absence de ralentissement de la production lié à la crise du Covid-19 résultant de situations de confinement total ou partiel, qui excéderaient les mesures de re-confinement en vigueur à la date du présent document et qui impacteraient soit Alstom, soit ses fournisseurs clés. Les perspectives supposent en outre que les commandes dont l’attribution est prévue au second semestre ne seront pas sensiblement décalées à des périodes ultérieures et que le kilométrage parcouru par les trains (sur lesquels le chiffre d’affaires de la maintenance est partiellement indexé) ne diminuera pas de manière très significative au cours du second semestre en raison de la crise sanitaire actuelle







5 Soumise à la volatilité habituelle à court terme liée aux acomptes clients et aux paiements d’étape des clients







