OTTAWA, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est heureuse d'apprendre qu'un nouveau programme d'aide permettra de dégager des millions de dollars pour appuyer les filiales en difficulté dans tout le pays face à leurs frais d’exploitation. La Légion recevra 14 millions de dollars d’un programme de 20 millions de dollars venant en aide à des organisations de vétérans, et qui a été approuvé plus tôt cet automne par le biais du projet de loi C-4.



« Cela faisait longtemps que nous attendions ce moment et nous en sommes très reconnaissants », admettre M. Thomas D. Irvine, CD, président national. « La Légion a déjà vu plus de 20 de ses filiales fermer leurs portes au cours de cette pandémie, et nous espérons que ce financement très attendu aidera les autres à rester à flot aussi longtemps qu'il le faut pour surmonter cette tempête qui n’en finit plus. »

L'annonce virtuelle a été faite plus tôt aujourd'hui à Ottawa. L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, était accompagné de représentants de la Légion et d'autres organisations de vétérans qui bénéficieront également de ce programme.

« La Légion royale canadienne est une institution nationale vitale », de déclarer le ministre MacAulay. « Grâce au soutien essentiel qu'elle apporte aux vétérans et le rôle important qu'elle joue dans bon nombre de nos communautés, notre gouvernement veut s'assurer que les filiales de la Légion disposent du soutien nécessaire pour faire face à cette pandémie. Ce financement leur permettra d'y parvenir, et je me réjouis de continuer à travailler avec la Légion pour améliorer la vie de nos vétérans et de leurs familles. »

Pendant la pandémie, de nombreuses filiales ont connu des problèmes financiers en raison de leur fermeture et de la baisse de leurs revenus qui, le plus souvent, proviennent de la tenue d'événements, de la location de salles et de la restauration. Si de nombreuses régions ont mis en place d'autres moyens créatifs pour recueillir des fonds, cela n'a pas suffi pour assurer une survie à long terme, et beaucoup d'entre elles ne savent pas combien de temps encore elles pourront continuer. Cela dit, ce nouvel apport de fonds pour aider à rencontrer les frais d’exploitation, tels que le paiement d'une facture d'électricité, s'avère être une bonne nouvelle.

Avant cette annonce, M. Irvine avait écrit au gouvernement fédéral à plusieurs reprises pour exposer les difficultés auxquelles faisaient face les filiales de la Légion et pour demander un soutien – ce que l'organisation n'a jamais eu à faire au cours de ses presque 100 ans d'existence.

L'administration des fonds se fera au niveau national. Les fonds seront versés par le Siège national de la Légion.

« Ce sera la façon la plus rapide d'acheminer l'argent là où on en a besoin », d'expliquer M. Irvine. « Nous sommes prêts à débuter le plus rapidement possible. Ce financement permettra à de nombreuses filiales de survivre et de continuer à faire l'excellent travail qu'elles font pour aider nos vétérans et leurs familles, leur communauté et nous aider à continuer à promouvoir le Souvenir. »

La Légion royale canadienne organise et réalise la cérémonie nationale du jour du Souvenir au Monument commémoratif de guerre à Ottawa. Cette année, la cérémonie se déroulera avec un maximum de 100 participants, portant masques et respectant les mesures de distanciation sociale. La cérémonie sera diffusée à la télévision nationale et sur la plateforme Facebook Live de la Légion.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique, et compte quelque 260 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

