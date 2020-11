カリフォルニア州ベーカーズフィールド発, Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本日、カリフォルニア州を本拠とする果物育種企業である インターナショナル・フルーツ・ジェネティクス (International Fruit Genetics 、以下「 IFG 」 ) が知的所有権を所有する品種の多くに対して、特許/植物育成者権/植物品種保護権/商標保護を様々な管轄区で申請した。同社は、生食用ブドウの世界最大の民間育種業者で、知的所有権を所有する果物品種を世界各地の栽培者にライセンス供与している。IFGは中国市場を特に重視しており、高品質の果物品種を中国の消費者に提供する取り組みを継続している。



現在中国で、IFGシックス (IFG-Six) 品種などの知的所有権侵害が発生していることを受けて、IFGは以下の声明を発表した:

IFGは、IFGシックス品種 (「Sweet Sapphire®」および「甜蜜蓝宝石®」の登録商標で販売) に正当な権利を持つ育種業者であり、知的財産所有者である。Sweet Sapphire®ブドウは長い円錐形で、ほとんどの実の先端にくぼみがある。IFGは、2018年に中国でIFGシックス (Sweet Sapphire®) の植物品種保護権を申請しており、中国農業農村部品種保護室 (Office of Variety Protection of The Ministry of Agriculture and Rural Affairs) の仮承認を受けた後、2019年1月1日に正式に承認された。2020年8月、IFGシックス品種の栽培状況について、中国農業農村部はDUS試験場へ立ち入り検査を実施した。

中国でIFGシックスの植物品種保護権が認められると、IFGの許可を受けずに、商業目的でIFGシックスの栽培またはIFGシックス種苗の販売を行った場合、IFGの植物品種保護権侵害となる。中華人民共和国の植物新品種保護に関する規制では、公表日から付与日 (権利が認められた日) までの期間に発生した無許可の行為による損害に対して、賠償請求権が認められる。

IFGはいかなる権利侵害も容認せず、権利の保護に必要と認められる場合には、強制措置をとることも検討していく。

さらに、IFGは「Sweet Sapphire®」、「甜蜜蓝宝石®」 (中国語の商標) の登録を確保しており、生食用のブドウ、苗木、ブドウの木、種などの商品がすべてその対象となる。IFGの許可を受けずに、IFG登録商標と同じ商標、または混乱を招くような類似した商標を商業目的の商品/類似品に使うことは禁じられている。

IFGはある時、中国でIFGシックスの品質と適応性に関して一定の論評があることに気づいた。同社は、自社が知的所有権を所有する品種の輸入、育成、種苗の販売を中国のどの当事者にも許可していないことを強調している。そのため、IFGが知的所有権を所有する品種を中国で育成すること、または栽培技術に関して話し合うことは、IFGがライセンスを供与したものではなく、IFGの技術力や専門知識の裏付けはない。IFGの許可なく、IFGシックスなどのIFGが知的所有権を有する品種の種苗を中国で育成、販売、宣伝することは、中華人民共和国の種苗法 (Seed Law of People’s Republic of China) 違反であるとともに、IFGの知的所有権やその他の正当な利益の侵害となる。IFGは、権利侵害と闘う目的、および法的措置の目的で、IFGシックスの不法な栽培、ならびにIFG品種の不法な取引や宣伝に対して、一連の証拠確保と行政措置を開始している。

IFGは、知的所有権侵害、法令違反、IFGの経済的損失を招く行為による法的責任を回避する目的で、中国の苗床および栽培者に対して、同社から明示的に許可を得ないかぎり、IFGが知的所有権を所有するIFGシックスなどの品種を中国で育成、栽培、取り扱わないよう要請している。同社は、様々な是正措置が好結果につながると確信している。また、中国での各種権利がより尊重されるよう願っている。

IFGについて – インターナショナル・フルーツ・ジェネティクス (International Fruit Genetics、IFG) は、本社をカリフォルニア州ベーカーズフィールドに置き、2001年に設立された世界最大手の高品質な果物の育種企業である。同社育種家のデイビッド・ケイン (David Cain) 博士とクリス・オーウェンズ (Chris Owens) 博士は生食用ブドウとチェリーの新品種を開発し、世界各地で特許を取得して、販売業者や栽培者にライセンスを供与している。IFGは現在、15か国でライセンスを許諾しており、同社の果物は25か国以上で販売されている。詳しくは、 www.ifg.world を閲覧されたい。

