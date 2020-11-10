加州贝克斯菲尔德, Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国际水果遗传有限责任公司（International Fruit Genetics LLC，“IFG”）是位于美国加利福尼亚州贝克斯菲尔德市的一家水果育种公司。IFG非常重视其知识产权的保护，并为其所拥有许多的品种在多个国家和地区申请了专利/植物育种者权/植物新品种权和商标保护。作为世界上最大的鲜食葡萄的私营育种者，IFG一直向世界各地的种植者授权其专有的水果品种。IFG极为重视中国市场，将继续致力于向中国消费者提供高品质的水果。针对目前在中国出现的涉及侵犯IFG- Six 知识产权的活动，IFG特此声明如下：

IFG是葡萄品种IFG-Six (销售商标/品牌为"Sweet Sapphire®"和“甜蜜蓝宝石®”) 的合法育种人和所有人。“甜蜜蓝宝石”葡萄呈长圆柱形，大多数果粒顶端有酒窝。IFG已于2018年在中国为IFG-Six申请了植物新品种权保护。该品种权已通过农业农村部新品种保护办公室初步审定，并于2019年1月1日予以公告。2020年8月，农业农村部对此品种的DUS测试机构进行了现场考察。

一旦IFG-Six的植物新品种权保护获得授权，任何未经IFG授权为商业目的对IFG-Six繁殖材料的生产、销售均将构成对IFG植物新品种权的侵犯。根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》的规定，对未经IFG许可，为商业目的在自IFG-Six初步审查合格公告之日起至被授予品种权之日止的期间的未经授权行为，IFG亦享有追偿的权利。IFG不会容忍任何对其权利的侵犯，并将考虑采取任何保护其权利必要的维权行动。

IFG已经在中国注册了“Sweet Sapphire®” 和 “甜蜜蓝宝石®”商标, 指定使用的商品涵盖了新鲜葡萄、树苗、藤本植物和植物种子等。未经IFG许可，任何人不得在相同或类似商品上使用与IFG注册商标相同或混淆性近似的商标。

近日来， IFG注意到中国市场上有一些对于IFG-Six葡萄品种种植表现和适应性的相关评论。需强调的是，IFG从未授权任何个人或实体进口、或在中国种植或销售IFG专有品种的繁殖材料。目前在中国出现的任何IFG专有品种的种植，及任何有关栽培技术的讨论均未获得IFG的许可，也不具备IFG的技术力量和专业知识的支持。在中国未经IFG授权种植、销售和推广任何IFG专有品种的繁殖材料，包括IFG-Six的繁殖材料的行为，不但违反了《中华人民共和国种子法》，也侵犯IFG的知识产权或其他合法权益。IFG已针对违法种植IFG-Six及未经许可的销售和推广IFG品种的行为开展了一系列证据保全及行政投诉，以打击侵权并用于进一步法律行动。

IFG呼吁中国行业中的苗木商和种植者，请勿在中国未经IFG明确授权而繁育，种植或经手任何IFG专有品种，特别是目前的IFG-Six，以避免侵犯IFG的知识产权或违反中国法律，或因此可能造成的任何经济损失。IFG有信心其在中国多项法律行动将获得积极的成果，并期望其合法权利在中国得到更广泛的尊重。

关于IFG - International Fruit Genetics（以下称“IFG”）总部位于加利福尼亚州贝克斯菲尔德。公司成立于2001年，是世界上最大的优质水果育种公司之一。公司的育种专家 David Cain博士和Chris Owens博士开发鲜食葡萄和樱桃的新品种，经申请获得专利并面向世界各地的营销商和种植者提供授权。IFG目前在15个国家拥有特许经营商，水果畅销25个国家。要了解更多信息，请访问www.ifg.world。

媒体联系人：Andrew King，Bastion Elevate – andrew@bastionelevate.com。