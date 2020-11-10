加州貝克斯菲爾德, Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加州水果育種公司 International Fruit Genetics (IFG ) 今天已在各個司法管轄區為其許多專有品種申請了專利／植物育種者權利／植物品種權及商標保護。該公司是世界上最大的食用葡萄私人育種商，並向世界各地的種植者許可專有的水果品種。IFG 非常重視中國市場，並將繼續努力，向中國消費者提供優質水果品種。



針對目前在中國涉及 IFG-Six 品種的知識產權侵權活動，IFG 希望發表以下聲明：

IFG 是 IFG-Six 品種（註冊商標為「Sweet Sapphire®」及「甜蜜蓝宝石®」）的合法育種者及所有人。甜蜜蓝宝石® 葡萄呈長圓柱狀，大部分頂端帶有酒窩。IFG 於 2018 年在中國提交了 IFG-Six (Sweet Sapphire®) 的植物品種權保護申請，該品種已獲得農業農村部品種保護辦公室的初步批准，批准書於 2019 年 1 月 1 日發佈。2020 年 8 月，農業農村部對 IFG-Six 品種的特異性、一致性及穩定性 (DUS) 測試現場進行了現場檢查。

一旦獲中國授予 IFG-Six 的植物新品種權保護，未經 IFG 授權且出於商業目的而進行的任何 IFG-Six 繁殖材料的傳播或銷售，都將構侵犯 IFG 的植物新品種權。根據《中華人民共和國植物新品種保護條例》，IFG 也有權要求索償從權利發佈之日起到授予之日期間發生的未經授權活動造成的損失。

IFG 將不容忍其權利受到任何侵犯，並將考慮採取任何可能必要的執法行動來保護其權利。

IFG 還在中國獲得了「Sweet Sapphire®」及「甜蜜蓝宝石®」商標的註冊，涵蓋了包括新鮮葡萄、幼樹、藤蔓及植物種子。未經 IFG 的許可，禁止將與 IFG 的註冊商標相同或容易混淆的商標用於相同或類似商品的商業用途。

IFG 注意到，關於 IFG-Six 品種在中國的品質及適應性已有一些評論。IFG 希望強調，公司從未授權任何一方在中國進口、種植或銷售 IFG 任何專有品種的繁殖材料。因此，在中國種植任何 IFG 專有品種或討論任何的栽培技術均未獲得 IFG 許可，也未獲得 IFG 技術實力及專業知識的支援。未經 IFG 的授權在中國種植、銷售及宣傳 IFG 的任何專有品種（包括 IFG-Six）的行為，都將違反《中華人民共和國種子法》，並且侵犯了 IFG 的知識產權或其他合法權益。IFG 發起了一系列針對 IFG-Six 非法種植園以及未經授權交易及宣傳 IFG 品種的證據保存及行政訴訟，其根本目的是打擊侵權並採取進一步的法律行動。

IFG 懇請中國業內的苗圃及種植者避免在未經 IFG 明確授權的情況下在中國繁殖、種植或處理任何 IFG 專有品種，尤其是現在的 IFG-Six，以免侵犯知識產權或違反其他法律，或為因 IFG 可能造成的任何經濟損失承擔責任。IFG 有信心透過各種補救措施確保取得積極成果。IFG 希望在中國的權利獲得尊重。

關於 IFG – International Fruit Genetics (IFG) 總部位於加州貝克斯菲爾德，於 2001 年成立，是全球最大的優質水果育種公司之一。它的繁殖者， David Cain 及 Chris Owens 博士開發了食用葡萄及櫻桃的新品種，這些葡萄已獲得專利並授權給全球營銷商及種植者。IFG 目前在 15 個國家／地區擁有被許可人，其水果在超過 25 個國家／地區積極銷售。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.ifg.world。

傳媒聯絡人：Andrew King, Bastion Elevate – andrew@bastionelevate.com 。



