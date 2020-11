November 10, 2020 14:17 ET

L'entreprise montréalaise Building Stack offre désormais une solution de paiement de loyer en ligne gratuite conçue pour les propriétaires et gestionnaires immobiliers.

MONTREAL, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suivant le lancement de son forfait Paiements en ligne, Building Stack est devenu le premier logiciel de gestion immobilière à offrir une option de paiement de loyer en ligne gratuite aux propriétaires et locataires partout au pays.



Avec son portail de paiement de loyer sécuritaire et sans contact, l’entreprise montréalaise redéfinit la norme en matière de technologie dans une industrie qui tarde à se moderniser. Le nouveau forfait, n’exigeant aucun versement mensuel, propose des virements bancaires sans frais et des options de paiement par carte flexibles, y compris des paiements automatiques.

« Depuis plus de dix ans, nous avons une longueur d’avance sur les changements dans l’industrie », explique Jonathan Margel, cofondateur et PDG de Building Stack. « Les paiements en ligne sont une nécessité dans tout écosystème de location. En offrant notre solution gratuitement, nous faisons en sorte que tout le monde puisse payer ou collecter son loyer en toute sécurité. Nous sommes fiers d’être le premier logiciel de gestion immobilière au Canada à faire cela. »

En plus de pouvoir accepter des paiements en ligne, les gestionnaires d’immeubles qui utilisent la solution profiteront également de certaines fonctionnalités de Building Stack, notamment pour gérer des baux, stocker des renseignements sur les immeubles et consulter des rapports de paiement détaillés.

M. Margel affirme que le portail locataire est l’une des fonctionnalités les plus populaires du logiciel. « Les attentes des locataires ont évolué. Ils recherchent désormais des solutions accessibles en un clic, sur n’importe quel appareil. Les propriétaires doivent être prêts à répondre à leurs demandes », ajoute-t-il.

Le forfait Paiements en ligne de Building Stack est maintenant offert gratuitement partout au Canada. Visitez le site Web de l’entreprise en pour en savoir plus.

À propos de Building Stack

Building Stack est un logiciel tout-en-un conçu pour les gestionnaires immobiliers canadiens de la nouvelle génération. Nos solutions intuitives simplifient la vie des propriétaires et des locataires. Grâce à notre plateforme en ligne, les gestionnaires de propriétés peuvent centraliser leurs opérations, accepter des paiements de loyer en ligne, automatiser la publications d’annonces, gérer les demandes de travail et plus encore.

Building Stack vous aide à accélérer la croissance de votre portefeuille immobilier, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : la satisfaction de vos locataires.

