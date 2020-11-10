印度新德里, Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美国DevLoop测试设施中的超级高铁吊舱首次乘客旅程今天成功完成， Virgin Hyperloop 由此创造了历史。



“在过去几年中，Virgin Hyperloop团队一直致力于将其突破性的技术变为现实，”Virgin Group创始人Richard Branson爵士表示。“通过今天的成功测试我们已经证明，这种创新精神事实上将改变未来几年各地人们的生活、工作和旅行方式。”

联合创始人兼首席技术官Josh Giegel和乘客体验总监Sara Luchian成为世界上首批使用这种新型运输方式的人。接下来的乘坐测试活动将由Virgin Hyperloop的动力电子专家、浦那本土人士Tanay Manjrekar继续进行。

“参与超级高铁的研制对我们来说已经是梦想成真，更不用说成为第一批乘客了，”Virgin Hyperloop动力电子专家Tanay Manjrekar表示。“我希望印度看到这种创新前景的巨大机遇——迎接挑战并再次超越世界其他地区，继续推进浦那至孟买的超级高铁项目。”

从最初的阶段一直到今天的成功演示，乘坐测试都受到业界认可的独立安全评估机构（ISA） Certifer 的监督。新推出的XP-2车舱经过了严格而详尽的安全流程，展示出商业超级高铁系统中将会配备的多项安全关键系统，并配有最新的控制系统，可以探测到异常情况并迅速触发适当的紧急响应。

“人们经常向我询问超级高铁是否安全”，Virgin Hyperloop首席执行官Jay Walder表示。“通过今天的乘坐测试，我们已成功地回答了这个问题，表明乘客不仅可以安全地坐在Virgin Hyperloop的真空环境吊舱中，而且公司在安全方面采用了已获独立第三方验证的一种深思熟虑的方法。”

乘客们乘坐新推出的XP-2车舱进行了首次旅行，该车舱由 Bjarke Ingels Group（BIG） 和 Kilo Design 设计，在考虑乘客安全性和舒适性的前提下定制修造。量产后的车舱将会更大，最多可乘坐28位乘客，而这款2座XP-2车舱的制造目的是证明乘客真正可以安全地乘坐超级高铁旅行。

这一公告是在全球相关监管领域取得重大进展的基础上做出的。在印度，马哈拉施特拉邦政府已 将超高铁视为公共基础设施项目 ，并批准Virgin Hyperloop-DP World Consortium作为孟买至浦那超级高铁项目的原厂项目支持方（OPP）。这是建设浦那至孟买超级高铁交通系统的里程碑式公告，对超级高铁给予了与其他传统大众运输方式并列的地位。在美国运输部 非传统和新兴运输技术（NETT）委员会 发布 法规指导文件 之后，Virgin Hyperloop现正在寻求与印度中央政府合作，探索印度超级高铁的监管道路。

“今天的测试是朝着印度商业超级高铁目标迈进的重要一步。印度商业超级高铁可能将作为世界首创，沿现有高速公路将浦那与孟买连接起来，”Virgin Hyperloop中东和印度区董事总经理Harj Dhaliwal表示。“在这种新型交通方式上引领世界方面，印度拥有前所未有的机遇。该项目将是马哈拉施特拉邦最大的私人基础设施投资，可创造180万个直接和间接就业机会，并带来360亿美元的社会经济效益。”

这种势头加上 Hyperloop认证中心 和今天获得成功的历史性安全演示，在该技术首次乘客测试在美国进行的同时，将为全球超级高铁系统的认证铺平道路——这是包括印度项目在内的项目商业化的关键一步。

“我认为竞争的关键在于应对市场转型而不是战胜竞争对手，而Virgin Hyperloop已处于引领运输业未来的领先地位，”思科系统公司前执行主席兼首席执行官、JC2 Ventures创始人兼首席执行官约翰·钱伯斯（John Chambers）表示。“我认为，随着我家乡西弗吉尼亚州Hyperloop认证中心的最新发展，再加上Virgin Hyperloop在全球各地的项目，我们正在建立跨国合作关系，以将这种颠覆性技术带给印度及世界其他地区。我一直很注重印度，作为美印战略合作论坛的执行主席，我对这一公告对每个印度公民的意义尤其感到欣喜。Virgin Hyperloop将帮助世界实现新一代的创新、创业精神和包容性梦想，我期待着为他们的这一旅程提供支持。”

除了马哈拉施特拉邦以外，超级高铁在连接整个次大陆方面也极具潜力。上个月，Virgin Hyperloop宣布与 班加罗尔国际机场有限公司（BIAL）建立开创性的合作关系 ，对拟议的BLR机场超级高铁走廊进行可行性研究。该研究侧重于技术、经济和路线可行性，预计将分两个阶段完成，每个阶段历时6个月。初步分析显示，超级高铁最高时速可达1080公里，不到10分钟即可将乘客从BLR机场运送到市中心，每小时运送旅客量可达数千人。

Virgin Hyperloop还于2019年12月与 旁遮普邦运输部签署了谅解备忘录 ，希望扩大与旁遮普邦的关系，继续在印度北部寻找机会，而这将独立于印度西部和南部地区的工作。

关于Virgin Hyperloop

Virgin Hyperloop是世界上唯一成功完成超级高铁技术规模化测试的公司，推出了100多年来的首个全新大众交通模式。公司在近真空条件下实现了使用电力推进和电磁悬浮的全尺寸超级高铁车辆的成功运行，让一种比现有模式更快速、更安全、更便宜和更具可持续的全新运输方式成为现实。公司目前正在与世界各地的政府、合作伙伴和投资者合作，使超级高铁能够在几年而不是几十年内成为现实。点击 此处 了解Virgin Hyperloop的技术、愿景以及当前项目。

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