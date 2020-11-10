印度新德里, Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Hyperloop 今天締造歷史，第一批乘客在美國 DevLoop 測試設施成功乘坐超迴路列車。

Virgin Hyperloop Group 創始人 Richard Branson 爵士說 ：「過去幾年，Virgin Hyperloop 團隊一直致力將其突破性技術變為現實。今天的成功測試表明，這種創新精神將切實改變人們未來生活、工作及旅行的方式。」

聯合創始人兼技術總監 Josh Giegel 及乘客體驗總監 Sara Luchian 是全球第一批乘坐這款新交通工具的乘客。接下來的測試活動將由來自浦那的 Virgin Hyperloop 電力電子學專家 Tanay Manjrekar 進行。

Virgin Hyperloop 電力電子學專家 Tanay Manjrekar 說：「能從事超迴路列車的工作，加上能成為第一批乘客，真的是夢想成真。 我希望印度看到面前的巨大機遇，能迎接挑戰並再次超越世界其他地區，以及繼續推進浦那 - 孟買超迴路列車項目。」

從最初階段一直到今天成功演示的載人測試，均由業界認可的獨立安全評估機構 (ISA) Certifer 監督。經過嚴格而詳盡的安全流程後，新推出的 XP-2 車輛展示了許多用於商用超迴路列車系統的關鍵安全系統，並配備先進的控制系統，可以偵測異常情況並迅速觸發適當的緊急響應。

Virgin Hyperloop 行政總裁 Jay Walder 說：「我已經被問了無數次『超迴路列車安全嗎？』。今天的乘客測試成功回答了這個問題，證明 Virgin Hyperloop 不僅可以將一個人安全放在位於真空環境的運送艙內，並且公司在安全方面採取獲獨立第三方驗證的周到方法。」

乘客乘坐新推出的 XP-2 車輛完成首次旅程，這款車輛由 BIG – Bjarke Ingels Group 及 Kilo Design 度身設計，著眼於乘客的安全及舒適感。量產車的車身將更大，最多可容納 28 位乘客，而這款 2 座的 XP-2 車輛旨在證明乘客實際上可以安全乘坐超迴路列車。

本公告基於全球在監管方面的重大進展。在印度，馬哈拉施特拉邦政府 將超迴路列車視為公共基礎設施項目 ，並批准 Virgin Hyperloop-DP World 聯盟作為孟買 - 浦那超迴路列車項目的原始項目倡議人 (OPP)。這是建設浦那 - 孟買超迴路列車交通系統的里程碑式公告，認可超迴路技術及其他更傳統的大眾運輸方式。除了美國運輸部 非傳統及新興運輸技術 (NETT) 委員會 發佈的 監管指引文件 外，Virgin Hyperloop 正在尋求與印度中央政府合作，探索適用於該國的超迴路列車監管途徑。

Virgin Hyperloop 中東及印度董事總經理 Harj Dhaliwal 表示：「今天的測試對印度的商業超迴路列車而言是重要的一步，這可能是全球首次，將浦那與孟買沿現有高速公路連接起來。 印度以這種新型運輸方式引領世界的機會千載難逢。該項目將是馬哈拉施特拉邦最大的私人基礎設施投資，創造 180 萬個直接及間接就業機會，並帶來 360 億美元的社會經濟效益。」

這種動力，加上 Hyperloop Certification Center 的進步及今天的歷史性安全展示，將為世界各地超迴路列車系統的認證鋪路，這是邁向商業項目（包括印度在內）的關鍵一步，同時在美國第一次對技術進行載人測試。

Cisco Systems 前執行董事長兼行政總裁，以及 JC2 Ventures 創始人兼現任行政總裁 John Chambers 表示：「我相信要與市場轉型而非競爭對手競爭，而 Virgin Hyperloop 處於領先地位，可以引領運輸的未來。隨著最近在我家鄉西維珍尼亞州的 Hyperloop Certification Center 的發展，加上 Virgin Hyperloop 的各種全球項目，我認為我們正在與跨國合作夥伴合作，將這種顛覆性技術帶到印度和其他地區。作為美印策略夥伴論壇的執行主席，我一直很看重印度，我為這項公告對印度每位公民的意義感到特別興奮。Virgin Hyperloop 協助世界構思下一代創新、企業家精神及包容性，我期待在此旅程中提供支援。」

除了馬哈拉施特拉邦以外，超迴路列車也有巨大潛力連接整個次大陸。上個月，Virgin Hyperloop 宣佈 與 Bangalore International Airport Limited (BIAL) 建立突破性的合作夥伴關係，以對從 BLR 機場出發的擬建超迴路管道進行可行性研究。 該研究專注於技術、經濟及路線可行性，預計將分兩個階段完成，每個階段為期 6 個月。初步分析顯示，最高時速達 1,080 公里的超迴路列車，每小時可將數千名乘客從 BLR 機場載至市中心，每程在 10 分鐘內完成。

Virgin Hyperloop 還於 2019 年 12 月 與旁遮普邦運輸部簽署了諒解備忘錄 ，並希望擴大與旁遮普的關係，因為不論公司在印度西部和南部地區的工作進展如何，都希望繼續探索印度北部的商機。

關於 Virgin Hyperloop

Virgin Hyperloop 是世界上唯一一家大規模成功測試其超迴路列車技術的公司，在 100 多年中推出了第一個新的大眾運輸模式。該公司在近真空條件下成功運行了使用電力推進及電磁懸浮的全尺寸超迴路列車，實現了比現有模式更快、更安全、更便宜及更可持續的全新運輸形式。該公司目前正在與世界各地的政府、合作夥伴和投資者合作，使超迴路列車在數年來就能實現，而不需要多等幾十年。如欲了解更多有關 Virgin Hyperloop 的技術、目標及未來的計劃的資訊，請 按此 。

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