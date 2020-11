QUÉBEC, 10 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (« R.E.G.A.R. »), gestionnaire des Fonds RGP secteurs mondiaux (anciennement connu sous le nom Fonds d’actions mondiales R.E.G.A.R. Gestion Privée), Catégorie RGP secteurs mondiaux (anciennement connu sous le nom Catégorie d’actions mondiales R.E.G.A.R. Gestion Privée), Portefeuille Sectorwise Conservateur, Portefeuille Sectorwise Équilibré, et de Portefeuille Sectorwise Croissance (les « Fonds RGP Investissements »), annonce que, lors de révisions internes, il a été noté qu'une composante des charges a été omise dans le calcul du ratio des frais de gestion (« RFG ») divulgués dans certains documents d’information des Fonds RGP Investissements, et ce, pour toutes les catégories de parts et séries d’actions des Fonds RGP Investissements.



R.E.G.A.R. est actuellement à procéder à la révision de sa méthode de calcul du RFG. Une fois ce travail complété, R.E.G.A.R. entend se conformer à ses obligations de divulgation et à la règlementation sur les valeurs mobilières applicable quant à la modification, si nécessaire, de ces documents d’information.

Ni la valeur, ni le montant des distributions, ni les rendements publiés n’ont été touchés de quelque façon, et ce, pour aucune catégorie de parts et séries d’actions des Fonds RGP Investissements.

À propos de R.E.G.A.R.

À titre de gestionnaire, R.E.G.A.R. se charge ou charge un tiers de l’administration quotidienne des Fonds RGP Investissements et offre ou fait en sorte qu’un tiers offre des services de conseils en placement et de gestion de portefeuille aux Fonds RGP Investissements.

Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

Pour plus d’information :

Simon Destrempes

Directeur et chef de la conformité

info@rgpinvestissements.ca.

Téléphone sans frais : (855) 370-1077

www.regargestionprivee.com