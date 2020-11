COLORADO SPRINGS, Colo., 11 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans ce que la société qualifie de première dans l'industrie, NetAlly annonce une nouvelle fonctionnalité de cartographie topologique des réseaux qui permet aux professionnels d'inspecter leurs réseaux Wi-Fi et de découvrir l'infrastructure câblée de manière simultanée, en vue d'une génération de cartes automatisée dans leur service de cloud Link-Live.



Mike Parrottino, PDG de NetAlly, a déclaré : « Fournir de nouvelles capacités innovantes dans Link-Live s'inscrit dans notre objectif et notre investissement continus dans notre portefeuille de logiciels, et dans notre volonté d'offrir des fonctionnalités et une valeur ajoutée à nos clients bénéficiant de l'assistance premium AllyCare. »

En début d'année, NetAlly a annoncé le lancement de l'application AirMapper™ Site Survey pour son analyseur de réseau EtherScope® nXG. À l'aide de la technologie multi-radio de l'analyseur et du moteur de découverte breveté, les utilisateurs peuvent désormais découvrir activement la topologie du réseau tout en analysant passivement les canaux Wi-Fi. L'instrument envoie ensuite les données au service de cloud Link-Live, où les utilisateurs peuvent appliquer des filtres et des contrôles de carte pour personnaliser les informations affichées. Un clic permet d'exporter la carte vers Microsoft® Visio®. Des fonctions de cartographie essentielles sont à disposition de tous les propriétaires d'EtherScope nXG ; une configuration cartographique approfondie et la fonction d'exportation sont disponibles pour les clients ayant souscrit l'assistance premium AllyCare de la société.

« Pensez au gain de temps et à la visibilité que cela procure aux professionnels des réseaux », a déclaré James Kahkoska, directeur technique de NetAlly. « En une seule visite d'un site, ils peuvent mesurer la couverture et les performances du réseau Wi-Fi et, en même temps, disposer d'une visibilité totale de l'infrastructure câblée prenant en charge le réseau local (LAN) sans fil. »

En plus du modèle unique d'utilisation de l'inspection Wi-Fi et de la découverte d'infrastructures câblées, la fonction de cartographie peut être utilisée de manière indépendante chaque fois que l'utilisateur souhaite générer des diagrammes de réseaux actualisés.

« Cette tâche chronophage et fastidieuse, ou nécessitant un investissement spécifique dans un logiciel de cartographie coûteux, est désormais automatisée et d'une extrême précision », a déclaré M. Kahkoska. « En l'associant à l'analyse Ethernet câblée et Wi-Fi d'EtherScope nXG, les professionnels des réseaux disposent désormais d'un outil unique puissant pour la validation, le dépannage et la documentation du réseau. »

Lee Badman, architecte Wi-Fi et blogueur (@wirednot), est du même avis : « Le temps a toujours été précieux en matière d'assistance réseau, et le temps que cette fonction de cartographie réseau permettra de gagner changera la donne dans les environnements complexes. J'en suis arrivé à considérer l'EtherScope nXG comme un démultiplicateur de force réduisant déjà le nombre d'outils et les différentes compétences nécessaires pour réussir la prise en charge des WLAN (réseaux locaux sans fil), et aujourd'hui, voilà que les LAN bénéficient également d'une impulsion considérable. »

La cartographie des infrastructures réseau câblées est également disponible en utilisant le LinkRunner® 10G Advanced Ethernet Tester récemment lancé par la société. La couverture avec le programme d'assistance AllyCare de NetAlly active le moteur de découverte de réseaux sur l'instrument lui-même et permet d'accéder à des capacités de cartographie réseau complètes dans Link-Live.

Pour plus d'informations sur les capacités de NetAlly en matière de cartographie topologique des réseaux, veuillez consulter le site https://netally.com/networkmapping.

À propos de NetAlly

La gamme de solutions d'analyse et de test de réseaux de NetAlly® aide depuis des décennies les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau. Avec des outils tels qu'EtherScope®nXG, AirMagnet®, LinkRunner®, LinkSprinter®, AirCheck™, et d'autres encore, NetAlly simplifie la complexité des tests réseau, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts œuvrant à distance. Pour en savoir plus et découvrir comment NetAlly aide les professionnels des réseaux à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com.

Contact : Dan Klimke, NetAlly

E-mail : marketing@netally.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5878b18d-dd16-4c53-9213-e8cf0354d6d1