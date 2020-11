Coop Pank AS

November 11, 2020 00:59 ET

November 11, 2020 00:59 ET

AS Coop Pank kinnitas ettevõtte 2021. majandusaasta finantskalendri.

2021. aastal plaanib Coop Pank avalikustada informatsiooni ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

11.02.2021 2020 IV kvartali ja 2020. aasta auditeerimata tulemused

12.02.2021 Jaanuari tulemused

11.03.2021 Veebruari tulemused

17.03.2021 2020. aasta auditeeritud aastaaruanne

14.04.2021 Aktsionäride üldkoosolek

21.04.2021 I kvartali vahearuanne

12.05.2021 Aprilli tulemused

11.06.2021 Mai tulemused

21.07.2021 II kvartali vahearuanne

11.08.2021 Juuli tulemused

10.09.2021 Augusti tulemused

20.10.2021 III kvartali vahearuanne

11.11.2021 Oktoobri tulemused

10.12.2021 Novembri tulemused

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 82 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kerli Lõhmus

Finantsjuht

Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee