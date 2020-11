EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.10.2020 oli 16,53 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.10.2020 seisuga 17,62 eurot. Nii NAV kui ka EPRA NAV suurenesid oktoobri jooksul 0,9%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis oktoobris müügitulu kokku 1 004 tuhat eurot (septembris 1 019 tuhat eurot) ning EBITDAd 816 tuhat eurot (septembris: 842 tuhat eurot). Fondi 2020. aasta oktoobri NOI oli 946 tuhat eurot (septembris 974 tuhat eurot), mis teeb aasta peale taandatuna kinnisvaraportfelli tegelikuks tootluseks 8,3%.

Selle aasta 10 kuu jooksul on fond teeninud 8,7 miljonit eurot müügitulu, mis on 12% rohkem kui eelmisel aastal. Fondi 10 kuu EBITDA on 6,96 miljonit eurot (14% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil). Fondi müügitulu ja EBITDA on sellel aastal kasvanud peamiselt tänu 2020. aastal soetatud ja 2019. aastal valminud uutele kinnisvarainvesteeringutele (Hortes Tähesaju, Kekava logistikakeskus, airBaltic büroohoone ning Rutkausko logistikakeskus).

Selle aasta 10 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III AS seoses Covid-19 mõjuga kaotanud EBITDA-d ligikaudu 5%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Fondi klientide maksekäitumine on oktoobri lõpu seisuga hea – fondil on üle tähtaja debitoorseid võlgnevusi kogusummas 57 tuhat eurot (5,6% igakuisest müügitulust), millest alla 1 kuu vanad võlad moodustavad 62%. Üle 1 kuu vanad võlad on seotud Saules Miestase kaubanduskeskuse üürnike laekumata arvetega.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.10.2020 seisuga 143,3 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 69,8 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

