Coop Panga 2020. aasta oktoobri majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas oktoobris 2 100 võrra ja ulatus kuu lõpuks 82 000-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 41%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas oktoobris 61 miljoni euro võrra ulatudes oktoobri lõpu seisuga 749 miljoni euroni. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 51%.

Panga neto laenuportfell kasvas oktoobris 27 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 626 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 47%.

Laenude allahindluse kulu oli oktoobris 0,3 miljonit eurot.

Pank teenis oktoobris 738 tuhat eurot puhaskasumit. Aastaga on panga puhaskasum kasvanud 21%

Võrreldes 2019. aasta 10 kuuga on panga netotulud kasvanud sel aastal +33%, kulud +17% ja puhaskasum +22%.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:



„Coop Pangal on väga selge kasvustrateegia ja eelkõige veab seda meie laenuportfell, mis on aastaga kasvanud 47%. Sellise kiire kasvu finantseerimiseks on vaja kaasata hoiuseid ja mul on hea meel, et oktoobris suurenes meie hoiuste maht rekordiliselt: saime ühe kuuga juurde 61 miljonit eurot, millest suurema osa moodustasid äriklientide hoiused.

Kuna panga tegevusmahud kasvavad kiiresti, kasvavad ka meie tulud. Samas on meie kulude kasv aeglasem ja meie provisjonid tavapärased. Tänu kohaliku nõudmiseni hoiuste osakaalu kasvule väheneb meie finantseerimiskulu, mis oli eelmisel aastal 1% ja on käesoleval aastal langenud 0,9% peale. Meie omakapitali tootlus oli oktoobris 9,2%.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 82 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

