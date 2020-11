ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 301 miljoen over Q3 2020

Nettowinst van EUR 301 miljoen in Q3 2020 weerspiegelt goed operationeel resultaat en matigende kredietvoorzieningen

Sterk digitaal netwerk en toewijding van medewerkers verzekert consistente dienstverlening aan onze klanten tijdens Covid-19

Netto rentebaten nog altijd negatief beïnvloed door druk op spaarmarges en lager volume zakelijke kredieten

Op koers om kostenniveau over 2020 van circa EUR 5,1 miljard te bereiken, exclusief voorzieningen CIB review

Cost/income ratio over Q3 was 61,5%, rendement op eigen vermogen 5,6%

Sterke kapitaalpositie, Basel III CET1 ratio van 17,2% en Basel IV CET1 circa 15%, geeft veerkracht

Vorderingen bij afbouw van niet-kernactiviteiten van CIB; bekendmaking resultaten strategie-review op 30 november

Robert Swaak, CEO:

‘Terwijl de Covid-19 gezondheidscrisis ons allemaal nog steeds raakt, blijft onze focus vooral gericht op het welzijn van onze klanten en medewerkers. We blijven onze klanten zo veel mogelijk ondersteunen. Dankzij ons sterke digitale netwerk, de toewijding en flexibiliteit van onze mensen kunnen onze klanten blijven rekenen op onze consistente dienstverlening en is ons bedrijfsresultaat veerkrachtig. Half oktober is in Nederland een gedeeltelijke lockdown ingegaan. We zijn daarom voorzichtig over de vooruitzichten en bezorgd over de impact op de maatschappij op de lange termijn. Ondertussen is de review van onze strategie bijna afgerond en maken we goede voortgang met de eerste stappen van het afbouwen van de niet-kernactiviteiten van Corporate & Institutional Banking (CIB). We boeken ook voortgang op mijn andere prioriteiten: de bank door de coronacrisis loodsen, onze licence-to-operate beschermen en de cultuur van de bank verder verstevigen.

In Q3 2020 bedroeg de nettowinst EUR 301 miljoen, een weerspiegeling van een goed operationeel resultaat en matigende kredietvoorzieningen onder uitdagende omstandigheden. Het resultaat werd positief beïnvloed door een boekwinst op de verkoop van ons kantoorgebouw in Parijs. De voorzieningen om de niet-kernactiviteiten van CIB af te bouwen hadden een negatieve impact. De netto rentebaten worden nog altijd negatief beïnvloed door de druk op de spaarmarges ten gevolge van de negatieve rente en een lager volume aan zakelijke kredieten door het afbouwen van de niet-kernactiviteiten van CIB met circa EUR 3,7 miljard. We blijven op koers om de kosten over 2020 te verlagen naar EUR 5,1 miljard, exclusief de herstructureringsvoorzieningen voor de CIB review. Hoewel de kredietvoorzieningen lager waren dan in voorgaande kwartalen, blijven we voorzichtig. We verwachten dat de kredietvoorzieningen over heel 2020 onder de eerder door ons in Q2 aangegeven verwachting van EUR 3 miljard zullen blijven en eerder in de buurt uitkomen van de in Q1 aangegeven verwachting van EUR 2,5 miljard.

Over Q3 bedroeg het rendement op eigen vermogen 5,6% en de cost/income ratio was 61,5%. We zijn de Covid-19 crisis ingegaan met een sterke kapitaalpositie: de Q3 Basel III CET1 ratio was 17,2%, terwijl de Basel IV CET1 toenam naar circa 15%, ruim boven de wettelijke minimumeisen. Ik ben blij met onze sterke kapitaalpositie, die een buffer geeft in een lastige omgeving. We committeren ons eraan weer dividend uit te keren, op duurzame wijze, als de omstandigheden het toelaten en rekening houdend met de aanbevelingen van de ECB.

Ik kijk ernaar uit om op 30 november de uitkomsten van de strategie-review tijdens de Investor Update met u te delen.’

Key figures and indicators

(in EUR millions) Q3 2020 Q3 2019 Change Q2 2020 Change 9M 2020 9M 2019 Change Operating income 2,207 2,101 5% 1,985 11% 6,115 6,504 -6% Operating expenses 1,357 1,247 9% 1,198 13% 3,856 3,884 -1% Operating result 850 854 786 8% 2,260 2,620 -14% Impairment charges on financial instruments 270 112 141% 703 -62% 2,083 343 Income tax expenses 279 184 52% 88 275 547 -50% Profit/(loss) for the period 301 558 -46% -5 -99 1,730 Cost/income ratio 61.5% 59.4% 60.4% 63.0% 59.7% Return on average Equity1 5.6% 11.0% -0.7% -1.3% 11.3% Fully-loaded CET1 ratio 17.2% 18.2% 17.3% 17.2% 18.2% 1 Based on profit for the period attributable to the owners of the parent company





ABN AMRO Press Office

Jarco de Swart

Senior Press Officer

pressrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6288900 ABN AMRO Investor Relations

Ferdinand Vaandrager

Hoofd Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6282282









Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlage