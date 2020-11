SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 68/2020

Tvis, 11. november 2020

Kvartalsrapport Q3 2020 (1. juli – 30. september)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2019)





Omsætningsvækst på 4,2% i 3. kvartal 2020. De finansielle forventninger fastholdes.

CEO Torben Paulin:

“I 3. kvartal 2020 leverede TCM Group omsætningsvækst på 4,2% i et køkkenmarked præget af Covid-19 pandemien. I kvartalet har hovedmarkedet for TCM Group, Danmark, vist en mere robust modstandsdygtighed end de øvrige skandinaviske markeder.

I øjeblikket er vi midt i den anden bølge af virusudbruddet, og jeg er meget stolt af alle vores medarbejdere og forretningspartnere. Takket være dem og deres indsats har vi været i stand til at operere i hele værdikæden med en begrænset effekt af denne ekstraordinære situation.

I kvartalet har vi fortsat med at understøtte omsætningen med salgsfremmende aktiviteter og salgskampagner. Disse indsatser har styrket omsætningen, men har også haft en udvandende indvirkning på vores bruttomargin. Derudover har vores omkostningsbase været bebyrdet med meromkostninger relateret til Covid-19 forholdsregler i vores virksomhed. Som et resultat af ovenstående endte EBIT i 3. kvartal på DKK 32 millioner, hvilket er et fald på DKK 2 millioner sammenlignet med samme kvartal sidste år. Dette var på niveau med vores forventninger.

Baseret på en antagelse om, at der ikke kommer mere drastiske restriktioner i Danmark, end de hidtil udmeldte, fastholder vi de finansielle forventninger for helåret: Omsætning i intervallet DKK 980-1.020 mio. og EBIT i intervallet DKK 135-145 mio.”

Finansielle nøgletal 3. kvartal 2020

Omsætningen blev DKK 247,4 mio. (DKK 237,5 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 4,2%.

Justeret EBITDA DKK 37,6 mio. (DKK 42,5 mio.). Justeret EBITDA-margin var 15,2% (17,9%). Faldet i justeret EBITDA skyldes primært lavere bruttomargin, hvilket skyldes effekt fra salgskampanger og omkostninger relateret til Covid-19 restriktioner.

EBIT faldt med DKK 2,0 mio. til DKK 32,1 mio. (DKK 34,1 mio.), svarende til en EBIT-margin på 13,0% (14,4%).

Periodens resultat faldt med DKK 1,5 mio. til DKK 24,4 mio. (DKK 25,9 mio.).

Frie pengestrømme var DKK 25,0 mio. (DKK 39,5 mio.).

Cash conversion ratio var 94,2% (101,7%).

Finansielle nøgletal 9 måneder 2020

Omsætningen blev DKK 761,7 mio. (DKK 745,3 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 2,2%.

Justeret EBITDA DKK 117,4 mio. (DKK 125,9 mio.). Justeret EBITDA-margin var 15,4% (16,9%).

EBIT faldt med DKK 5,9 million til DKK 101,3 mio. (DKK 107,2 mio.) svarende til et fald på 5,5%. EBIT-marginen var 13,3% (14,4%).

Periodens resultat faldt med DKK 4,4 mio. til DKK 77,1 mio. (DKK 81,5 mio.).

Frie pengestrømme var DKK 71,1 mio. (DKK 87,7 mio.)

Finansielle forventninger for regnskabsåret 2020 er en omsætning i intervallet DKK 980-1.020 mio.(uændret) og EBIT i intervallet DKK 135-145 mio. (uændret).

Om TCM Group A/S

TCM Group er den 3. største køkkenproducent i Skandinavien med hovedparten af aktiviteten i Danmark. TCM Group sælger køkken-, bad- og garderobeløsninger.

Produktionen er insourcet og mere end 90% er produceret til en specifik kundeordre. Fabrikkerne er placeret i Danmark med to fabrikker i Tvis og en i Aulum begge i nærheden af Holstebro.

TCM Group følger en multi-brand strategi, hvor det største brand er Svane Køkkenet suppleret af Tvis Køkkener, Nettoline, kitchn.dk samt private label. Samlet dækker disse brands hele prisspektret. Produkterne sælges primært gennem et netværk af franchisebutikker eller selvstændige forhandlere.

