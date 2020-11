Nordecon AS ja Tallinna Linnavaraamet sõlmisid lepingu Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitamiseks. Nõmme Gümnaasiumi õppehoone kõrvale ehitatav A energiaklassiga spordihoone kerkib netopinnaga 1772 m2. Selle keskosas saab olema avar fuajee, ühel pool fuajeed suurem maht pallimängude saalile ja teisel pool väiksema mahuga osa, kus paikenvad kolm lisasaali, riietus- ja pesemis- ning abiruumid. Teisel korrusel on õpetajate töö- ja nõupidamisruumid.

Tööde maksumus on 2,89 miljonit eurot, sh km. Hoone valmib 2021. aasta septembriks.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

