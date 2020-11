“Det glæder mig, at TORM i tredje kvartal 2020 og for fjerde kvartal i træk kan præsentere et positivt resultat. Et resultat opnået i et olie- og produkttankmarked, som har været præget af ubalance mellem udbud og efterspørgsel og også af et kraftigt træk på olielagrene,” udtaler Executive Director Jacob Meldgaard og tilføjer: “Jeg er overbevist om, at TORMs stærke operationelle platform og solide finansielle nøgletal har positioneret Selskabet til at operere i det for tiden usikre produkttankmarked, hvor hovedindikatoren for den fremtidige udvikling bliver timingen for, hvornår olieefterspørgslen vender tilbage og den heraf følgende normalisering af oliemarkedet.”

I tredje kvartal 2020 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 16.762 (samme periode 2019: USD/dag 13.392), og EBITDA var USD 43,4 mio. (samme periode 2019: USD 32,0 mio.). EBITDA var negativt påvirket af en standard IAS engangshensættelse på USD 8 mio. relateret til krav på TORM-laster. Resultat før skat udgjorde USD 1,0 mio. (samme periode 2019: USD -8,5 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde USD 0,01, svarende til DKK 0,05 (samme periode 2019: USD -0,12, eller DKK -0,82). Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde USD 52,5 mio. i tredje kvartal 2020 (samme periode 2019: USD 32,9 mio.), og afkast af investeret kapital (RoIC) udgjorde 2,7% (samme periode 2019: 0,4%).



I tredje kvartal 2020 faldt fragtraterne i forhold til andet kvartals historisk høje niveauer, men de var dog stadig højere end i tredje kvartal 2019. Fragtraterne var negativt påvirket af kraftige træk på olielagrene i tredje kvartal, hvilket medførte en normalisering af flydende lagre og en begyndende normalisering af de landbaserede lagre. I udvalgte større handelshavne er lagrene siden juni faldet fra et niveau på 17% over det sæsonmæssige femårsgennemsnit til et niveau på 7% ved starten af fjerde kvartal. Trækket på lagrene var positivt påvirket af en stigning i olieefterspørgslen på 9,4 mio. tønder pr. dag i forhold til andet kvartal, hvilket dog stadig var lavere end i samme periode sidste år. Som følge af et historisk lavt relativt udbud af skibe vest for Suez var markedet her væsentligt stærkere end markedet øst for Suez. Den aktuelle usikkerhed på produkttankmarkedet er fortsat drevet af den hastige normalisering af udbud og efterspørgsel på oliemarkedet.



TORM har igennem COVID-19-pandemien formået at opretholde en velfungerende drift takket været One TORM platformen, men i særdeleshed takket være en ekstraordinær og meget professionel indsats fra vores mandskab. Selv om mandskabsskift fortsat er en udfordring som følge af rejseforbud og karantænekrav i en række lande rundt om i verden, har TORM siden anden halvdel af juni reduceret andelen af søfolk med udløbne kontrakter fra omkring 40% til det nuværende niveau på 6% af det samlede mandskab på skibene. TORM er meget tilfreds med denne udvikling og har fortsat stort fokus på vores søfolks sikkerhed og velfærd, især under COVID-19-pandemien.



I tredje kvartal 2020 har TORM solgt og leveret to MR-skibe: TORM Gerd (bygget i 2002) og TORM Caroline (bygget i 2002). TORM har desuden leveret tre tidligere solgte skibe til de nye ejere i tredje kvartal samt ét i fjerde kvartal til dato. Efter kvartals afslutning har TORM indgået aftale om at købe to 2010-byggede deepwell MR-skibe for en samlet pris på USD 32,6m med forventet levering mellem november 2020 og februar 2021. Skibene er bygget på det koreanske værft Hyundai Mipo. TORM er langt i forhandlingerne om finansiering af disse skibe.



Pr. 30. september 2020 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 288,7 mio., bestående af USD 156,5 mio. i likvide beholdninger, USD 45,0 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter, USD 76,0 mio. i finansiering i form af sale and leaseback og USD 11,2 mio. i finansiering relateret til installation af scrubbere og behandlingssystemer til ballastvand. De likvide beholdninger inkluderer USD 28,8 mio. i bunden likviditet, primært relateret til sikkerhedsstillelse for finansielle instrumenter. Pr. 30. september 2020 udgjorde den nettorentebærende gæld USD 713,1 mio., og TORM havde en nettobelåningsgrad (LTV) på 49%. TORMs stærke finansielle position vil i et udfordrende marked kunne understøtte Selskabets evne til at modstå eventuelle udfordringer og udnytte attraktive muligheder.



Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger en markedsværdi på USD 1.620,9 mio. pr. 30. september 2020. Sammenlignet med mæglervurderingerne pr. 30. juni 2020 faldt flådens markedsværdi med USD 68,8 mio. justeret for solgte skibe. Den bogførte værdi af TORMs flåde var USD 1.743,7 mio. pr. 30. september 2020 eksklusive udestående afdrag på de to LR2-nybygninger på USD 85,9 mio. De udestående afdrag inkluderer betaling for scrubbere på disse to skibe. TORM har desuden udestående investeringer på i alt USD 8,5 mio. vedrørende installering af scrubbere.



Baseret på mæglervurderinger pr. 30. september 2020 var TORMs skønnede indre værdi (NAV) eksklusive charterforpligtelser USD 867,3 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 11,7 (DKK 74,2). TORMs egenkapital udgjorde pr. 30. september 2020 USD 1.051,6 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 14,1 (DKK 90,0).



TORM forventer at installere 50 scrubbere i alt, og pr. 30. september 2020 var antallet af installerede scrubbere 43. Der er installeret en scrubber i fjerde kvartal til dato, og de resterend seks forventes at blive installeret i den resterende del af 2020 og 2021, inklusive to på LR2-nybygningerne.



TORM har efter kvartalets afslutning refinansieret sin eksisterende facilitet med Danmarks Skibskredit med en ny facilitet på USD 150 mio. i sikret seniorgæld vedrørende otte skibe. Refinansieringen forlænger løbetiden på gælden vedrørende disse skibe til 2027 og giver dermed yderligere økonomisk fleksibilitet samt USD 12 mio. i likviditet til Selskabet. TORM og Danmarks Skibskredit har forpligtet sig til at inkludere en prismekanisme, hvor prisen på lånet er forbundet med TORMs årlige reduktion i CO 2 -udledning i forhold til den Internationale Maritime Organisations målsætning om en 40% reduktion i shippingindustriens udledning af drivhusgasser i 2030. Aftalens prismekanisme og målsætning for dekarbonisering er fastlagt således, at den er konsistent med Poseidon Principles. Poseidon Principles er den globale ramme, som en række ledende finansielle institutioner vurderer klimaaftrykket fra deres skibsfinansieringsporteføljer ud fra. Aftalen vil være TORMs første låneaftale, hvor prisen på lånet er forbundet med TORMs CO 2 -udledning.



TORM driver på nuværende tidspunkt sin forretning med Storbritannien som hjemland i henhold til EUs prospektforordning og gennemsigtighedsdirektiv. Når Brexit-overgangsperioden ophører den 31. december 2020, vil TORM ændre sit hjemland til Danmark i forhold til prospektforordningen og gennemsigtighedsdirektivet, og dermed vil den kompetente myndighed i forbindelse med indgivelse af storaktionærmeddelelser og godkendelse af prospekter overgå fra at være det britiske FCA til det danske Finanstilsyn.



Pr. 30. september 2020 var 34% af de udestående indtjeningsdage i 2020 afdækket til gennemsnitligt USD/dag 17.379. Pr. 9. november 2020 udgjorde afdækningen af de samlede indtjeningsdage i fjerde kvartal 2020 66% til USD/dag 13,274. For de enkelte segmenter var afdækningen henholdsvis 88% til USD/dag 19,025 for LR2, 61% til USD/dag 11,948 for LR1, 63% til USD/dag 11,962 for MR og 35% til USD/dag 11,663 for Handysize.

OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som “mener”, “forventer”, “har til hensigt”, “skønner”, “forudser”, “planlægger”, “mulig”, “kan”, “kunne”, “afventer” og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, generelle markedsforhold, herunder udsving i charterrater og skibsværdier, varigheden og omfanget af COVID-19-pandemien, herunder dens indflydelse på efterspørgslen efter olieprodukter samt transporten deraf, vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere og ændringer i efterspørgslen efter tankskibskapacitet, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder indgreb foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder, herunder handelskrige, eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

