(2020-11-11) Kitron er tildelt en utviklingskontrakt for å oppdatere et F-35 testprogramsett (TPS) og tilby reparasjonskapasitet gjennom Kitron og et United States Government (USG) depot. Kontrakten omfatter et treårig utviklingsprogram, med en samlet verdi på 20 millioner kroner. Utviklingen vil bli gjort ved Kitrons anlegg i Arendal.



TPS-et ble designet og demonstrert av Kitron i henhold til en tidligere kontrakt. Det fullstendig oppdaterte TPS-et vil sette både Kitron og USG-depotet i stand til å oppdage og isolere feil i L-Band Pre-Selector (LBPS) Line Replaceable Units (LRU), som er en modul i F-35-flyets kommunikasjons-, navigasjons- og identifikasjonssystem (CNI), utviklet av Northrop Grumman.

– Denne kontrakten viser at Kitrons rolle i F-35-programmet ikke bare dekker produksjon, men også inkluderer utviklingsprosjekter. Den peker også fremover mot betydelige forretningsmuligheter innen vedlikehold og reparasjon, som Kitron definitivt vil arbeide videre med, sier Hans Petter Thomassen, administrerende direktør i Kitron Norge.

Northrop Grummans integrerte CNI-system gir F-35-piloter mer enn 27 fullt integrerte driftsfunksjoner. Ved å anvende sin bransjeledende programvarestyrte radioteknologi åpner designet for samtidig bruk av flere kritiske funksjoner, samtidig som kravene til størrelse, vekt og energi reduseres kraftig for det avanserte jagerflyet.

Lockheed Martin F-35 Lightning II er verdens mest avanserte militære fly, og i over et tiår har USA og allierte investert i utvikling av dette femte generasjons, internasjonale, multirolle jagerflyet som vil være en hjørnestein i global sikkerhet i det 21. århundre.

Norge er et av de internasjonale partnerlandene som deltar i F-35-programmet. Under produksjonslisensavtalen mellom Kitron og Northrop Grumman vil Kitron produsere og reparere flere moduler for F-35 Joint Strike Fighter.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.