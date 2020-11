BI Erhvervsejendomme A/S

November 11, 2020 05:30 ET

København Ø, Nov. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



BI Erhvervsejendomme A/S opdaterede den 12. august 2020 sine resultatforventninger for 2020 til et resultat svarende til en egenkapitalforrentning i niveauet 1,4% - 2,4%.

Resultatet for 2020 forventes nu at ligge i den øvre ende af dette interval eller lidt over.

De opdaterede resultatforventninger for 2020 sker med baggrund i en opjustering af forventningerne til årets driftsafkast af den underliggende ejendomsportefølje i BI Erhvervsejendomme, da det løbende driftsafkast har været mindre påvirket af tab på lejere grundet COVID-19 end tidligere indregnet.

Hovedparten af ejendomsporteføljen er udlejet til solide lejere på længere lejekontrakter. Over 75% af den underliggende ejendomsportefølje er kontorejendomme, og den gennemsnitlige lejekontraktlængde i ejendomsporteføljen er ca. 6,3 år. Ejendomme, der indeholder publikumsorienteret erhverv, udgør under 20% af ejendomsporteføljen.

Med venlig hilsen

BI Erhvervsejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør